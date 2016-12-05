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Bakan Işık’tan Yunanistan’a tepki

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan’a kaçan askerler ile ilgili Yunan mahkemesinin verdiği karara ilişkin, "Yunanistan, Türkiye ile NATO’da ittifak içerisindedir. Bizim Yunanistan hükümetinden beklentimiz kesinlikle bu FETÖ terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesi ile ilgili her türlü gayreti göstermesidir" dedi.

Bakan Işıktan Yunanistana tepki

05 Aralık 2016 18:27
Bakan Işık’tan Yunanistan’a tepki - Tıkla İzle

Bakan Işık, Yunanistan’a kaçan askerlerle ilgili bir soru üzerine, "Bunun mahkeme kararı olduğuna yönelik bilgi aldık. Ama bizim müttefiklerimizden beklentimiz bu hain terör örgütü FETÖ’nün kesinlikle elemanlarının Türkiye’ye iadesidir. Bu bir terör örgütüdür ve bir terör örgütü üyesine yapılması gereken muamele neyse mahkemelerin de yönetimlerin de hükümetlerin de bu muamelede bir ayrım veya ayrıcalık yapmaması önemlidir. Terörün her türlüsüne yapılması gereken tavır aynıdır. Terör terördür. Bunun arasında ayrım yapmamak gerekiyor. Mahkemelerin terör örgütleri ile çok daha hassas ve dikkatli karar vermeleri gerekiyor. Hükümetlerin de müttefik dayanışmasının örneğini göstermesi gerekiyor. Yunanistan Türkiye ile NATO’da ittifak içerisindedir. Bizim Yunanistan hükümetinden beklentimiz kesinlikle bu FETÖ terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesi ile ilgili her türlü gayreti göstermesidir" karşılığını verdi.

Bakan Işık, burada kararlılıkla hareket etmek durumunda olunduğunu vurguladı.

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan


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