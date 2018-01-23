Bakan Kaya: 'Bu vatanı kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Altındağ Belediyesi Kültür Sarayında düzenlenen şehit yakınları ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih’ törenine katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından bir konuşma yapan Bakan Kaya, "Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin evlatları bizim evlatlarımız gibi onları kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine canımız gibi sahip çıktık, bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bu aziz vatan için canlarını feda etmekten bir an bile çekinmediler" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özaltan’ın mesajlarına değinen Kaya, "Vatan için canını feda etmeye bir aşk olarak gören, bu vatan için ölüme seve seve giden evlatlarımız var. Çok şükür. Bir de bu evlatları yetiştiren annelerimiz var. Eli öpülesi şehit annelerimiz. Dün televizyon kanallarına bir video düştü. Tankın üstünde bir Mehmetçiğimiz sınır ötesine harekata gidiyor Zeytin Dalı Harekatı için. Mikrofonu uzatıp ‘ailene mesajın var mı’ dediklerinde ‘beklemesinler’ diyor. Peki milletimize mesajın var mı dediğinde ‘bu vatanı bölemezler’ diyor. Allah o Mehmetçiklerimizi korusun. Bu sabah o cengaver Mehmetçiğimizin annesine uzatılan mikrofonu gördüm. Ümmühan annemizin ellerinden öpmek istiyorum. ‘Evladın böyle böyle söylemiş ne diyorsun anne’ diye sorduklarında, ‘4 oğlum var. Birisi şu an harekatta 3’ünü de göndermeye eşimi de göndermeye hazırım ben’ diyor. Bu ülkenin böyle anneleri, böyle kahraman evlatları olduğu sürece bu vatanı kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek. Bugüne kadar olduğu gibi biz bin yıldır bu topraklarda barış ve adalet içinde huzur içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"80 milyon onlara dua ediyoruz"

Bakan Kaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Nice destanlar yazdık. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da birçok destana imza atmış milletimiz yine 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz meydanlara düştü. O gece sizler büyük bir destanı daha eklediniz tarih sayfalarımıza. O gece sokaklara çıkan tüm kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlısıyla tüm milletimizle gurur duyuyoruz. Siz bize istiklalimizi hediye ettiniz yeniden. Hain darbe girişimin püskürten bu asil millet halkın gücünün tankın gücünden çok daha üstün olduğunu dünyaya gösterdi. Aslında bir demokrasi destanı yazıldı. Yurt dışında bunu anlattığımızda gerçekten anlamakta güçlük çekiyorlar. Bir milletin hiçbir silahı, elinde gücü olmadan iman gücüyle tankları durdurmasını helikopter ateşlerine bedenini siper etmesini anlamakta güçlük çekiyorlar. Bugün şu anda Zeytin Dalı Harekatı'na giden Mehmetçiklerimizle yapılan röportajları izlediğimizde bu iman gücüne sahip evlatlarımıza Rabbim güç kuvvet versin diyoruz. 80 milyon onlara dua ediyoruz."

Bakan Kaya, Bakanlık olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. "Bugünlerde kardeşliğimizi güçlendirmeye birliğimizi beraberliğimizi arttırmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var" diyen Kaya, "Bu devlet övünç madalyasını nesilden nesle torunlarınıza, evlatlarınıza aktaracaksınız. Bu sizler için büyük bir gurur vesilesi" değerlendirmesinde bulundu.

"Şehitlik ve gazilik ülkemiz için olmazsa olmaz değerlerden birisidir"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise 326 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevcih edeceklerini kaydetti. Afrin’de şehit olan Musa Özaltan’ı rahmetle anan Topaca, ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"Şehitlik ve gazilik ülkemiz için olmazsa olmaz değerlerden birisidir" ifadesini kullanan Topaca, "Adeta bizi biz yapan değerlerin başında şehitlik ve gazilik gelmektedir. Öyle ki şehitlerimizin varlığı gazilerimiz bu ülkenin tapusu bu ülkedeki güzelliklerin devamının teminatı, bizim geçmişle bağımız gelecek nesillerle de ilişkimizi kuran tesis eden en önemli dini ve milli değerlerimizin başında gelmektedir. Devletimizde bu anlayış içerisinde şehitlerimize onların yakınlarına gazilerimize ve gazilerimizin yakınlarına en büyük hassasiyeti göstermek suretiyle her daim onların yanında olmaya devam etmektedir. Onlara vefa borcunu ödemeye çalışmaktadır. Bugün düzenlediğimiz bu Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni bu vefanın en güzel örneklerindendir" diye konuştu.

Vali Topaca’nın konuşmasının ardından salonda bulunan Gazi İbrahim Ethem Tokatlıoğlu, Topaca’ya seslenerek Afrin operasyonuna desteğe gitmek istediklerini kaydetti.

15 Temmuz Gazisi Tokatlıoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istiyor

Vali Topaca da Gazi Tokatlıoğlu’nu sahneye çağırdı. Topaca, "Geçen gün düzenlediğimiz törende bazı gazilerimiz bana dedi ki, ‘Cumhurbaşkanımıza iletin, biz Afrin’e gitmek istiyoruz.’ gerçekten bu çok müthiş bir olay. Gazi İbrahim Ethem Tokatlıoğlu’nu bu vesileyle tebrik etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza mesaj iletildi. Dün konuşmasında da değindi. Böyle evlatlarımız olduğu sürece, böyle gazilerimiz olduğu sürece Allah’ın izniyle sırtımız yere gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Kahraman ordumuzun yanında olmak istiyoruz" diyen Tokatlıoğlu ise şunları kaydetti: "Dün gazi olup bugün şehit olmaya hazırız. Kahraman Türk ordumuzun her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımız emretsin bugün Suriye’ye gideriz inşallah. Bugün şehit olmaya hazırız. (Zeytin Dalı Harekatı) oraya gitmek istiyorum. Ben 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığında gazi oldum"

Konuşmalar sonrasında ‘Devlet Övünç Madalyası’ ve ‘Berat Tevcihi’ alacak şehitlerin ve gazilerin isimleri okundu. Bakan Kaya ve Vali Topaca şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti.

Pelin Üzek Kılıç - Cem Geçim - Emre Yüzügüldü