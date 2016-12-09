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Bakan Kaya'dan saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa'da bir kişinin saldırısına uğrayan hamile kadınla ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne talimat verdiğini belirterek, "Bu konuda müdahil olacağız ve milletimizin de içi rahat olsun bu şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı alması için biz de gerekeni yapacağız" dedi.

Bakan Kayadan saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama

09 Aralık 2016 12:26

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa'da parkta yürüyüş yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğrayan 4 aylık hamile Ebru Tireli ile ilgili açıklama yaptı. Olayın takipçisi olacaklarını belirten Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Ebru Tireli'nin yanında olduklarını belirterek, "Manisa'da gerçekleşen bu olayı duyduğumda ben de herkes gibi çok üzüldüm. Çok üzücü bir olay. İl Müdürlüğümüz aracılığıyla hemen talimat verdim. Ebru hanıma ulaşılması ve kendisine her türlü desteğin verilmesi konusunda ve İl Müdürlüğümüz de Ebru hanıma ulaştı. Psiko-sosyal destek vermek istediğimizi de ilettik. Konunun da takipçisi olacağımızı kendisine belirttik. Sanırım birkaç kişi soruşturmaya alınmış. Soruşturma devam ediyor ama biz konunun hukuki olarak da takipçisi olacağız. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ceza alması için sonuna kadar biz de olaya müdahil olacağız" dedi.

"Saldırganın en ağır cezayı alması için gerekeni yapacağız"
"Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ediyoruz" diyen Bakan Kaya, "Sayın cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi şiddet bir insanlık suçudur. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bütün yaptığımız eğitimlerde de aslında erkeklere özellikle eğitimler veriyoruz. Eğitim programlarımız içinde de şiddeti önlemeye yönelik eğitimler veriyoruz. Her türlü olayda da bu konuda da müdahil olacağız ve milletimizin de içi rahat olsun bu şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı alması için biz de gerekeni yapacağız" ifadelerini kaydetti. 

Metin Başar


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