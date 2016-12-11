İstanbul Beşiktaş’ta akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısı sonrası yapılan incelemelerin ardından temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar esnasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
İstanbul Beşiktaş’ta akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısı sonrası yapılan incelemelerin ardından temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar esnasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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