

İstanbul Beşiktaş’ta akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısı sonrası yapılan incelemelerin ardından temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar esnasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.