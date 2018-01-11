Bakan Kurtulmuş Alman basın mensuplarıyla bir araya geldi

Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayalı bir dostluk ve müttefiklik olduğunu vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, "Son yıllarda siyasi gerekçelerle belki bu alanda, ikili ilişkilerde bazı sorunlar yaşanmış olsa da her iki tarafta da ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ciddi bir irade ortadadır. Bu anlamda özellikle turizmin yapısı itibariyle siyasetten farklı olarak, turizmin, siyasetin dilinin farklı olduğu, turizmin, kültürün imkanlarından istifade ederek, iki ülke arasındaki sorunların daha kısa sürede bertaraf edilmesi ve ilişkilerin eski dönemlere, belki daha da üstüne çıkarmasıyla ilgili çalışmaları sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Bu çerçevede ilişkilerin iyileştirilmesinin en temel şartlarından birisinin karşılıklı iyi niyetle oturup, aynı masanın etrafında konuşabilmek, fikirleri, görüşleri birbirlerine rahatlıkla aktarabilmek olduğunu anlatan Bakan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten turizm alanında bu yıl olağanüstü bir performans ortaya koymuştur. 2014'teki rakamları her ne kadar yakalayamadıysa da 2015 ve 2016'daki tam dibe vurmuş turizm sektöründeki genel rakamları kıyasladığımızda 2017 fevkalade başarılı olmuştur. Bu yıl daha ileriye gideceğiz. İnşallah 2019 yılında 2014 rakamlarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimiz de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı süratle tamamlamış olan bir ülkeyiz. Bütün özel sektörün, devlet kuruluşlarının kamu kurum ve kuruluşlarının el birliğiyle çalışmasıyla bu hedefe ulaşacağımızı tahmin ediyorum."

Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye’yi ziyaret eden Alman misafirlerin 2014 yılında 5 buçuk milyon civarında olduğunu, 2017 yılında ise aradaki krizlere, gerilimlere, siyasi birtakım anlaşmazlıklara rağmen 3 buçuk milyonu aşkın Alman misafirin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'de sürekli ikamet eden Almanların olduğunu da ifade eden Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Turizmi, kültürü, Türkiye’nin kültürel zenginliğini, çeşitliliğini, farklılığını, doğal güzelliklerini Almanya ile olan mesafe yakınlığını, bütün bunları pozitif unsurlar olarak kullanarak, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesi için büyük gayret sarf edeceğiz. Ayrıca üzülerek gördüğümüz, özellikle son yıllarda Avrupa'daki bazı ülkelerde yükselen aşırı milliyetçi, ırkçı akımların, yabancı, göçmen düşmanlığı şeklinde başlayan eğilimleri, maalesef bazı çevrelerce de desteklenerek İslam karşıtlığı ve bunun somut göstergesi olarak Türkiye düşmanlığına dönüşüyor. Bunun da ortadan kaldırılması için turizmi, kültürü, karşılıklı ilişkileri önemli bir yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız. İnşallah bazı Türkiye karşıtı çevrelerin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde göstermiş olduğu faaliyetlerin negatif etkilerinin kaldırılması için hep beraber gayret göstereceğiz."