Bakan Kurtulmuş: 'Turizmde artık 3. evreye geçiyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da bir otelde düzenlenen “İl Kültür ve Turizm Müdürleri İstişare Toplantısı”na katıldı. Kurtulmuş, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, geçtiğimiz yıl turizm rakamlarının en düşük seviyesine ulaştığını ancak bu yılın ilk 9 ayında 26 milyon turist ve 20 milyar doları aşkın gelirle, yıl sonunda 31.4 milyon turist, 26 milyar dolar turizm geliri rakamlarına ulaşacaklarını kaydetti.

Avrupa’daki İslam karşıtlığı ile Türkiye düşmanlığı, negatif algı operasyonları ve Rusya ile yaşanılan uçak kriziyle turizmde oluşan türbülansa rağmen bugün gelinen noktanın ümit verici olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin günümüzde altyapı bakımından dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Özel sektör odaklı bir anlayışıyla turizm stratejilerini geliştireceklerine işaret eden Kurtulmuş, dünyanın en zengin arşivi ve kütüphanesi olarak tasvir ettiği Anadolu’nun dünya ölçeğinde tanınırlığının arttırılması için il kültür ve turizm müdürlerine çok büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

"İki asırlık büyük uykudan yeni yeni uyanıyoruz"

Turizm ile kültür bölümlerinin birbirinden farklı alanlar olmakla birlikte her ikisinin de birlikte yürütülmesi gerektiğinin önemini anlatan Bakan Kurtulmuş, milli kültürel unsurların yeniden diriltilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Dünyanın en geri modernleşmesi Türk modernleşmesidir" diyerek merhum Şerif Mardin’in sözünü hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye’deki bu modernleşmenin Anadolu’nun köklerinden kopmak, değerlerinden uzaklaşmak şeklinde algılandığını bildirdi. Kurtulmuş, "Bundan dolayı aslında büyük bir insanlık zenginliği olan bu toprakları tanıtamadık. Ancak yeni yeni kendimize geliyoruz. İki asırlık büyük uykudan yeni yeni uyanıyoruz. Bunun için alacağımız daha çok da mesafe var" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın il kültür ve turizm müdürlerinin sadece basit bir meselenin takipçisi olmadıklarına vurgu yapan Kurtulmuş, Türkiye’nin milli bağımsızlığının önemli alanlarından kültür alanının da takipçisi olduklarını söyledi.

İl kültür ve turizm müdürlerine, Anadolu’da ne varsa bunların ortaya çıkarılması, bunların değerinin artırılması, daha zengin bir hale getirilmesi için gece gündüz gayret sarf edecekleri mesajını ileten Kurtulmuş, "Bürokrasinin labirentlerinde kaybolmadan, mazeret üretmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Özel sektör odaklı turizm stratejilerine yönelmekle birlikte il kültür ve turizm müdürlerinin de hem turizm hem kültür alanlarının gerektirdiği hususları illerinde özveriyle yerine getirmelerini isteyen Kurtulmuş, bu dönemde daha aktif çalışacaklarını ve amatör ruhun kaybedilmemesini vurguladı.

Kurtulmuş, daha sonra il kültür ve turizm müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve önerilerini dinledi.