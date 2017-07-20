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Bakan Kurtulmuş’tan Harun Kolçak için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Harun Kolçak’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kurtulmuştan Harun Kolçak için taziye mesajı

20 Temmuz 2017 16:40

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Harun Kolçak’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Harun Kolçak, yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müzik dünyamıza birçok önemli yapıtlar kazandırmıştır. Ailesinden aldığı sanatçı kimliğini başarıyla taşıyan Kolçak, değerli çalışmaları ile her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek

Etiketler: Harun Kolçak, Numan Kurtulmuş


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