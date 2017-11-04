Bakan Numan Kurtulmuş: ''Türkiye, dünyanın en büyük arşividir''

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla açıldı. Bu yıl ki sloganının “İyi ki Varsın Edebiyat” olduğu Uluslararası Kitap Fuarı’nın Konuk Ülkesi ise Kore Cumhuriyeti olarak belirlendi. 820 standın kurulduğu kitap fuarında, 295 kültür sanat etkinliği ve çok sayıda imza günleri gerçekleştirilecek, yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, Onur Yazarı Ayla Kutlu, Kore Cumhuriyeti yetkilileri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış töreni, protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle devam etti. Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kore Cumhuriyetinin dans gösterisi ve müzikleri eşliğiyle Kore standını ziyaret etti.

''Türk edebiyatının yurt dışında tanıtılması için çalışmalar sürdürüyoruz''

‘‘İyi ki edebiyat var, edebiyat insan zihninin dışa vurumunun en güzel aktarımlarından biridir’’ diyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bütün büyük medeniyetlerinde sonraki nesillere aktarılması için önemli bir sanat dalı. Yine önemli projelerimizden biri TEDA dediğimiz Türk Edebiyatımızın Dışa Açılması projesidir. Bu kapsamda Türk edebiyatımızın önemli eserlerinin yabancı dillere çevrilmesiyle ilgili bu alandaki çabalara destek veriyoruz. 68 ülkede 60 farklı dilden yaklaşık 2 bin 505 esere destek verilmiş ve bu eserlerin bin 905 tanesi yayınlanmıştır. Bu Türk edebiyatının yurt dışında tanıtılması bakımından önemidir. Ayrıca iki dilli çeviri atölyelerimizle birlikte çok farklı dillerde, Türkçe ve bu diller arasında 14 farklı edebiyat çeviri atölyeci oluşturmuş bulunuyoruz. Bu atölyelerimiz vasıtasıyla da eserlerimizin farklı dillere çevrilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Değer verdiğimiz bir başka önemli konu ise kütüphanelerimizdir. Türkiye’de bin 143 tane kütüphane var, bu kütüphanelere ilave olarak kütüphaneye gidemeyenler içinde 42 tane gezici kütüphanemiz var. Bu kütüphanelerin hem içerideki eserlerinin arttırılması hem de kütüphanelerin çok iyi hizmet verebilmesi için yaşayan kütüphane kavramıyla kütüphanelerdeki hizmetleri zenginleştirmeye önem gösteriyoruz. İlkini Beyazıt’taki kütüphanemizde başlattık, kütüphanelerin gece 12’ye kadar açık kalmasını sağladık ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortamlarda sağlayacağız’’ diye konuştu.

‘‘Türkiye, dünyanın en büyük arşividir’’

Türkiye’nin 2017’nin ilk 9 ayında 26 milyon turist seviyesine ulaştığını ifade eden Kurtulmuş, ‘‘20 milyon doları aşkın bir turizm gelirini elde ettik. Bu önemli bir gelişmedir, sizi temin ederim ki Türkiye kadar büyük zenginliği olan başka bir ülke daha yoktur. Türkiye’nin dört bir yanında fevkalade önemli eserler ve İslam dünyasının önemli yapıtları vardır. Muazzam bir kültürel hazinedir Türkiye. Türkiye’nin hangi tarafına bakarsanız bakın kültürün sanatın her alanına ilişkin eserlerin Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Bunu bir övünç eseri olarak söylemiyorum, gücümüzün farkında olalım diye söylüyorum. Hiç abartısız ifade edebiliriz ki Türkiye dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir. Bu kadar büyük hazineye sahip insanlar olarak bu eserlerden bu kadar istifade ettiğimizi söyleyemeyiz. Bunun için sanatın her alanında üstün bir fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

Alper Korkmaz