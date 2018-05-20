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Bakan Osman Aşkın Bak Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ikinci olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak Fenerbahçeyi tebrik etti

20 Mayıs 2018 23:48

Bakan Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi ikincisi olması dolayısıyla Fenerbahçe Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finalde Real Madrid’e kaybederek ikinci olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kutluyorum. Final Four'da istikrarlı şekilde mücadele eden temsilcimizin gelecek yıllarda bu çizgisini sürdürerek önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu önemli dereceler ülkemizde basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına büyük bir rol oynayacaktır. Bütün oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."  

Musa Erdoğan
 

 

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