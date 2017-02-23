Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Özhaseki toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İstanbul'da deprem olursa felaket olur" sözlerinin sorulması üzerine Bakan Özhaseki, deprem gerçeğini hatırlatarak, bakanlık, belediyeler ve vatandaşların üzerine düşen görevleri bir an önce yapması gerektiğini anlattı.

Bakan Özhaseki, "Bazen olumsuz şeyler söylemek insan üzerinde iyi iz bırakmıyor. Söylerken üzüntü duyuyorsunuz ve geriden bakan insanlar da sizin bu söylediğinizden çok hoşlanmıyorlar ama acı gerçekleri örtmekle de hayat devam etmez. İsterseniz şöyle söyleyelim. İstanbul'da deprem olmayacak, herkes emniyette, evlerimiz sağlam. Sokaklarımız çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok diyebiliriz. Depremdeki o fay hareketliliği, kırıklar yerli yerinde duruyor diyebilirsiniz ama bunların hiçbirisi doğru olmaz. Biz burada ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar kendimizi emniyette hissedersek hissedelim, alt taraftaki o hareketlenme devam ediyor. Gözümüzü yumsak da yummasak da devam ediyor. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım ve hazırlıklı olmamız lazım. Söylemeye çalıştığım bu" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'den vatandaşlara çağrı

"Herkese düşen görev var" diyen Bakan Özhaseki, "Başta bakanlığa düşen görev var. Belediyelerimize düşen görev var. Vatandaşa düşen de görev var. Lütfen hali vakti yerinde olan, ölçüm yaptırabilecek olan, binasının sağlıklı olup olmadığını ölçtürebilecek olan bütün vatandaşlarımız binalarını ölçtürsünler. Bir an bile vakit geçirmesinler. Firmalar var, gidip birisiyle anlaşsınlar. Depreme dayanıklı mı değil mi? O evin içinde herkesin en sevdikleri var. Ona göre vatandaşlar yol haritası izlesinler. Yıkılması icap ediyorsa tereddütsüz yıkmak lazım, durmamak lazım" ifadelerini kaydetti. Bakan Özhaseki, vatandaşların bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Belediyelere kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli görevlerin düştüğünü ifade eden Bakan Özhaseki, "Belediyelere düşen görev, özellikle deprem bölgesi olan yerlerde herkesin bir an önce mahallelerini kontrol edip, kentsel dönüşüm yasalarından istifade ederek, dönüşüm için bir adım atması lazım. Bunlar geniş adalar üzerinde bölge bazlı olursa doğru bir planlama olur. Tek başına evlerin dönüşmesi bazen doğru olmayabilir. Ada bazlı yapılan dönüşümlerde birçok haktan istifade edebildikleri gibi, doğru bir planlamayla da ileriye doğru iyi bir iş yapmış olurlar. Birinci derecede görev burada belediye başkan arkadaşlarımıza düşüyor. Sonra bize geldiklerinde, bizimle beraber yürüdüklerinde her türlü önünden imkanları açacak şekilde hareket ederiz" dedi.

Özhaseki, "Açık ilan ediyorum. Bu işin iktidar partisi yok, muhalefet partisi yok. Deprem geldiğinde hiç kimseyi ayırmıyor. İnsanların partilerine, cinsiyetine, dinine imanına bakmıyor, alıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

"Tedbirleri almazsak bizi zor günler bekliyor"

Bakanlık olarak, dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandırmak için uğraştıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "2012'de değerli cumhurbaşkanımızın bu gerçekleri görerek, emirleri üzerine başlamış bir çalışma ve yasa var. Şuana kadar binlerce bina yıkıldı. Bir kısmı yıkılmak üzere fakat bu bizim için yeterli değil, bunu hızlandırmamız lazım. O çıkan doğru yasanın daha hızlı çalışmasını sağlayacak tedbirler alıyoruz. Şuanda şehircilik şuramız toplandı, kararlarını veriyor. Oradan çıkacak kararları biz mecliste kanun haline dönüştürüp çok daha hızlı dönüşümü nasıl yaparız üzerinde çalışıyoruz. Bizim de bunu bir an önce devreye koymamız lazım. Bunları yaparsak depreme hazırlıklı oluruz. Emniyette bir şekilde evimizde oturabiliriz, geleceğe güvenle bakabiliriz. Yoksa bizi zor günler bekliyor, Allah korusun" diye konuştu.