Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 17-25 Aralık operasyonlarının bir algı operasyonu olduğunu aktardı. Bakan Özhaseki, "Herkesi dinlemişler. Güya insan yetiştirmek, insanları İslami terbiye üzerine yetiştirmek için ortaya çıktığını söyleyen bu hoşgörü ekibi niye dinlemeler yapar ki? Diğer cemaatler cemaat değil mi? Niye diğer cemaatler kimseyi dinlemiyor. Kendi otellerinde partiye güya 6 ayda bir toplantı yaptırıyorlar. Herkesin odasına bu böcek mi kamera mı ne koymuşlar, herkesi çekiyorlar. El insaf ya Allah’tan korkmaz mısın, utanmaz mısınız? İnsanları yatarken kalkarken niye çekiyorsunuz ki? Bir kadın milletvekili dedi ki; ’abi bir konuşma yaptım. Sonra bana bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler, ben ne yapacağım şimdi bilmiyorum ki?’ Yahu bunun din neresinde" dedi.

PKK ile mücadelede niye başarısız olunduğunu şimdi daha iyi anladığını ifade eden Özhaseki, “Oraya sık gidiyorum, oradaki yapılanma bizim bakanlığımız koordinatörlüğünde orada teröristlerin canına okuduk, mağdur vatandaşların da evini yapmaya çalışıyoruz. Orada insanlarla sıcak bir ilgi başladı. HDP’li milletvekillerini zaten sokaklarda yürütmüyorlar. Bizim gittiğimiz karşılaştığımız komutanların hepsi şimdi hapiste. İstihbarat bilgilerini onlarla paylaşıyorlar bizimle paylaşmıyorlar” diye konuştu.