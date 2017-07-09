Bakan Özhaseki: 'Gecekondu camileri durdurmaya çalışıyorum'

Talas ilçesinin en büyük camisinin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Abdülhamid Han'ın 4. nesilden torunu Orhan Osmanoğlu ve Sultan Esra Osmanoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.



Caminin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, "Camiler bizim buluşma yerimiz, dertleşme yerimiz, halleşme yerimiz. En özel anlarımızı paylaştığımız yerler Allah ile. Oranın nezih olması, siluetinin güzel olması bir Müslümana yakışır olması lazım. Son dönemde yapılan gecekondu camiler doğrusu ben Çevre ve Şehircilik bakanı olarak durdurmaya çalışıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir statü geliştirmeye çalışıyoruz. Oranın en güzel şekilde yapılmasının sağlanması lazım. Bakıldığı zaman Müslümanın ibadet hanesi ile hepimizin iftihar etmesi lazım" dedi.



"Abdülhamid Han hakkında yazılmış ne varsa okumaya çalıştım. Bir tek devlet işine dahi abdestsiz imza atmamış. Kendisine çok haksızlıklar yapılmış" diyen Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bizde şöyle bir hastalık var, Cumhuriyet’i seviyorsak eğer Osmanlı’ya küfrederiz. Selçuklu ve Osmanlı’yı seviyorsak Cumhuriyet’i kuranlara bir sürü şey söyleriz. Arkadaşlar doğru değil. Osmanlı ve Selçuklu bizim geçmişimiz. Onu kuranlar ecdadımız. Cumhuriyet de bugün bizim geleceğimiz. Birini birine tercih etmek doğru değil. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bu yanlış anlayıştan dolayı her şey söylenmiştir. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelmiş batıdan niye düşmanca tavırlar var? Niye bizim resmi ve aleni gözüken hükümetimize onun başbakanına, cumhurbaşkanına kapılar açılmaz da bu vatanı yıkmak isteyen teröristlere, canilere kapılar açılıp gösteriler yaptırılır ki? Ey batı hani siz medeniydiniz? Hani seçimle gelen insanların yanındaydınız ne oldu? Hala teröristlerin yanında yer alıyorsunuz ve hala Türkiye aleyhinde kötülükler yapan FETÖ’cü hainlere kucak açıyorsunuz. Dün Abdülhamid Han Hazretlerine kötülük edenlerin, bugün kötülük edenlerden ne farkı var? Emin olun hiçbir farkları yok. Bugün biraz daha aşikar oldu."



2 bin 700 metrekare arsa üzerinde projelendirilen Abdülhamid Han Cami, yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 500 kişi kapasiteli caminin açılışı konuşmaların ardından kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Alparslan Ötüken