Bakan Özlü, Aydın’ın incir ve kestanesine tam not verdi

2017 yılı içerisinde ülke genelinde çok yoğun bir coğrafi işaret farkındalık kampanyası yürüttüklerini ve bu konuda çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Şu anda tescilli coğrafi işaret tescil sayımız 218’e ulaştı. Fakat Türkiye’deki potansiyel 2 bin 500’dür. Daha yüzde 10’dayız. İnşallah bu sene sonuna kadar bu sayıyı 300’e çıkaracağız" dedi.

Gerek tarım, gerekse tarihi ve iklim zenginlikleri bakımında çok büyük bir zenginliğe sahip Aydın’ın patent coğrafi işaret tescili konusunda yeterli sayıya ulaşmadığını belirten Bakan Faruk Özlü, "2016 yılında Aydın’da 578 marka, 37 patent 37, 194 tasarım başvurusu oldu. 2 tescilli coğrafi işaret var. Aydın incir ve kestanesi. Aydın için bu rakamlar yeterli rakamlar değil. Aydın çok daha zengin. Geniş tarihi ve iklimi ile Aydın çok daha fazlasını hak ediyor. Dolayısıyla Aydın’ın potansiyelini harekete geçireceğiz. Hem Türkiye hem dünya ölçeğinde Aydın’ı potansiyeli ile mütenasip bir yere getireceğiz" diye konuştu.

"Daha yüzde 10’u tescil edildi"

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarda Türkiye’de tescil edilmesi gereken 2 bin 500’ün üzerinde potansiyel ürün bulunduğunu ancak bunların şu anda sadece 218’inin tescil edilmiş durumda olduğunu kaydeden Bakan Özlü, "2 bin 500’ün üzerinde potansiyel ürünümüz olduğunu tespit ettik. Bu ürünleri bir an evvel tescil edebilmek için bütün yurt çapında kapsamlı bir gayret içerisindeyiz. Tüm illerimizde coğrafi işaret konusunda ciddi bir farkındalık ve bilinç oluşturmamız gerekiyor. Biz Bakanlık olarak bu konudaki seminer, sempozyum ve çalıştayları desteklemeye devam edeceğiz. Dünyada yeni bir konsept var. Eskiden dünyada ülkeler yarışıyordu artık şehirler yarışıyor" ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Odası tarafından Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili yaptırılan Aydın inciri ile Aydın Ticaret Borsası Tarafından Tescil başvurusu yapılan Aydın kestanesinin tadan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İncirliova Deve Sucuğu için coğrafi işaret başvurusunu bizzat kendisi yaptı.

Halkla sohbet etti

Ziyaret programı kapsamında Aydın Valiliğinden Ticaret Odasına kadar yürüyerek giden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yol üzerinde esnafın ve kıraathanelerdeki vatandaşların hatırını sorup sohbet etti.

Bakan Özlü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Bakan Özlü'ye hitaben konuşmasında "Aydın sizin bu gelişinizden inanılmaz bir keyif aldı. Bu sinerjisi ile birlikte desteklerinizle birlikte Aydın ülke ekonomisine katkı vermeye hazır" diye konuştu.

Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Bakanlık Müsteşarı Ramazan Yıldırım, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

İbrahim Kılınç

