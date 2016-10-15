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Bakan Özlü: Bütün çalışmalarımız istihdamı artırmak için

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Ekonomi alanında yapılan bütün çalışmaları, aslında nihai olarak, daha fazla insanımıza iş ve ekmek kapısı oluşturmak için yapıyoruz" dedi.

Bakan Özlü: Bütün çalışmalarımız istihdamı artırmak için

15 Ekim 2016 13:24

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan AB Projesi Kaydadeğer İstihdam toplantısı geniş katılımla yapıldı. Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bir konuşma yaptı. Özlü projenin amacının Kaydadeğer İstihdam Projesi ile Düzce’de istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirterek “Amacımız sadece istihdamı artırmak değildir. Amacımız, kayıtlı istihdamı artırmaktır. Bu amacımıza ulaşmak için, proje kapsamında birçok önemli çalışma yapılacak. İstihdamla ilgili tüm kurumların ve STK’ların arasında daha iyi bir işbirliği tesis edilecek. Kayıtlı istihdamın teşvik edecek çalışmalar yapılacak. Özellikle işçi ve işverenlere hitap eden çalışmalarla, kayıtlı istihdam konusundaki farkındalık artacak. Kadınlarımıza yönelik olarak mesleki yeterlilik eğitimleri düzenlenecek. Arıcılık, evde çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı, ev ve kurum temizliği, pasta yapımı ve sunumu gibi başlıklarda düzenlenecek olan bu eğitimler, kadınlarımızın daha iyi işleri daha kolay bulmasını sağlayacak. Projenin tamamını düşündüğümüzde kadınlarımızın ve kayıt dışı işçilerimizin bu çalışmalardan büyük fayda göreceklerini düşünüyorum. Böylece Düzce’de çok daha sağlıklı bir işgücü piyasası oluşacağına inanıyorum. Milletvekili olduğum bu şehirde, böyle değerli bir projenin hayata geçmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

“İSTİHDAMI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

“Bir ekonomide belki de en önemli konu istihdamdır” diyen Bakan Özlü, “Ekonomi alanında yapılan bütün çalışmaları, aslında nihai olarak, daha fazla insanımıza iş ve ekmek kapısı oluşturmak için yapıyoruz. İstihdamın artması, sadece ekonomik açıdan değil sosyal açıdan, insanımızın mutluluğu açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle, istihdamı artırmayı çok önemsiyoruz. Küresel krizden bu yana 7 milyona yakın bir istihdam oluşturmuş durumdayız. Bu konuda, diğer gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamına fark atmış durumdayız. Ancak nüfusumuzun genç olması nedeniyle, işsizlik oranımızın hala biraz fazla olduğunu görüyoruz. İşsizliği düşürmek için yapmamız gereken iki husus var. Bunları birincisi işveren tarafına, ikincisi ise işçi tarafına bakıyor. Birinci husus, insanların daha fazla girişimci olmasını ve ülkede daha fazla yatırım yapılmasını sağlamaktır. Bu konuda iyi bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Türkiye’de açılan şirket sayısı artıyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi devam ediyor. İkinci husus ise insanımızı meslek sahibi yapmaktır. Ne iş olsa yaparım anlayışıyla kolay kolay iş bulunmaz. İş bulmak için, önce meslek sahibi olmak, bir konuda bilgi ve tecrübe sahibi olmak gerekiyor. Bu açıdan, bu proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerin özellikle hanım kardeşlerimiz için son derece faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanların iş sahibi olmasıyla da mesele bitmiyor. İstihdamın kayıtlı olması da en az istihdam kadar önem taşıyor. Kayıtlı istihdam, hem işçi hem işveren açısından birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bu nedenle, istihdamı artırmaya olduğu kadar, kayıtlı istihdamı artırmaya da aynı derecede önem veriyoruz. Son yıllarda, kayıtlı istihdam oranının artmaya başladığını görüyoruz. Ancak tek bir kardeşimizin bile kayıtdışı çalışmasına gönlümüz razı değildir” diye konuştu.

“DÜZCE’DE ÇOK GÜZEL GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Bakan Faruk Özlü Düzce’de güzel gelişmeler yaşandığını ifada ederek “Düzce, artık bu tür projelerle adını duyuruyor. Bakın, bugün Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı olarak, neredeyse tam kadro Düzce’ye geldik. Düzceli sanayicilerimizle, esnafımızla, tüccarımızla, iş insanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz ve hep birlikte çözüm önerileri geliştireceğiz. Bu toplantımızın ardından da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Düzce’de eğitimin kalitesini artırmak için başlattığı bir projenin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Görüyorsunuz, bütün kamu kurumlarımız Düzce için seferber olmuş durumda. Buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. İnşallah, çok daha güçlü bir Düzce inşa edeceğiz. Sizlerin yüzünüzü güldürmek için gece gündüz çalışmaya ve böyle önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Konuşmamın sonunda, Kaydadeğer İstihdam Projesi’nin bir kere daha hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle hanım kardeşlerimizi bu proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerden yararlanmaya davet ediyorum. Projede emeği geçen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu. Bakan konuşmanın ardından sanayi toplantısına geçti.

Etiketler: faruk özlü


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