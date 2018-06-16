Diğer
Kategoriler

Bakan Özlü: 'Ekonomide 7.4, sanayide 8.9 oranında büyüdük’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin ekonomide 7.4 oranında sanayide ise 8.9 oranında büyüdüğünü belirtti.

Bakan Özlü: Ekonomide 7.4, sanayide 8.9 oranında büyüdük

16 Haziran 2018 19:50

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bayramlaşma törenine katılarak seçmenlere yönelik bu güne kadar 16 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Özlü, Akçakoca’da kalabalık halk topluluğu tarafından karşılandı. Bakan Özlü, Türkiye’nin hızla büyüdüğünü bu büyümeye destek verilmesini istedi. Bakan Özlü, çok önemli bir seçime gidildiğini ifade ederek, “Biz Cumhur İttifakı ile seçimlere gidiyoruz. Bu ittifak değerler ittifakıdır. İttifakımızın içinde MHP ve BBP de vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ittifakın omurgası vardır. Bu omurgası ana ekseni tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlettir. Ana değerimiz budur. 7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu’da hendek kazanlar bomba atanları, polis ve jandarmamızı şehit edenleri, çok şükür dik duruşumuzla hepsini temizledik. Ülkemizde başarılı olamayan terör örgütleri, ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak istediler. En sonunda Afrin’e de giderek orayı da temizledik. Orası da tertemiz pırıl pırıl oldu temizledik” dedi.

Türkiye’nin sağlam temellere oturduğunu belirten Bakan Özlü, “Bakınız Türkiye’de ekonomimiz geçen yıl 7.4 büyüdü, bu yılda ilk çeyrekte yine 7. 4 büyüdü. Sanayide ise büyümemiz 8.9 oranında olmuştur. Sanayicimiz üretiyor ve vatandaşlarda alım gücüyle evlerine her türlü cihazları alıyorlar. Bakınız 2002 yılında Türkiye’de 7 bin traktör varken, 2017 yılında ise bu sayı 73 bin olmuştur. Türkiye’de 2002 yılında 90 bin otomobil varken, 2017 yılında otomobil sayımız 722 bin olmuştur. Yani 8-10 kat artmış halka yansımış, dolayısıyla Türkiye büyüyor. İnşallah 24 Haziran’dan sonra daha fazla büyüyecek yeni sistem hızlı büyümeyi ön görüyor” diye konuştu.
Tuncay Türkgülü
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç