Bakan Özlü: 'Kesin kararlıyız teknolojinin arka bahçesi olmayacağız'

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 sıralamasında ilk 50’ye giren üniversiteler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından TÜBİTAK Başkanlık binasında açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, “2012 ile 2017 yıllarını kıyasladığımızda altı yıl içerisinde üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik alanındaki performanslarının arttığını görüyoruz tüm üniversiteleri taradıktan sonra. İlk 50 üniversite üzerinden açıklamamızı yapıyoruz. İlk 10 içerisinde kıran kırana bir mücadele olduğunu gördük. Diğerlerine göre daha hızlı koşmaya alışmış bir durumdalar. Üniversiteler ilk 50’nin içerisine girebilmek için güzel bir yarış içerisine giriyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü ise, endeks çalışmasının üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama olmadığını vurguladı. Özlü, bu endeks çalışmasında üniversitelerin sadece girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının dikkate alındığını belirtti.

“Teknolojinin arka bahçesi olmayacağız”

Söz konusu çalışmaya 227 kurumun katkı sağladığını ifade eden Bakan Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

“Endeks hazırlanırken beş boyut altında 23 gösterge dikkate alınmıştır. Endeks kapsamında 50’nin üzerinde öğretim üyesi olan 157 üniversitemiz hesaplamaya dahil edilmiştir. Böylesine kapsamlı ve titiz bir çalışmayı öylesine yapmadık. Bu çalışma bir yanda üniversitelerimize rehber olacak, bir yandan da girişim ve yenilik alanında toplumsal bir farkındalık oluşmasına katkıda bulunacaktır. Hedefimiz üniversitelerimiz arasındaki girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırmaktır. Bizim bütün arzumuz ve çabamız bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını Türkiye’ye kazandırmaktır. Bilim ve teknolojiyi, bilim ve sanayiyi buluşturan üniversiteler için çabalıyoruz. Bu açıdan açıklayacağımız bu endeksi çok anlamlı ve gerekli buluyorum. Kesin kararlıyız teknolojinin arka bahçesi olmayacağız. Teknolojiyi sadece satın alan bir ülke asla olmayacağız. Kendi insan kaynağımızla, kendi potansiyelimizle ve kendi gücümüzle yüksek teknoloji üreteceğiz.”

Bakan Özlü, “Girişimci ve Gelişimci Üniversite Endeksi 2017 sonuçlarından bütün üniversitelerimizin incelemelerini ve doğru sonuçlar çıkarmalarını bekliyoruz” dedi. Bakan Özlü, daha sonra ilk 10’a giren üniversiteleri açıkladı. İlk 10’a giren üniversiteler ve yüzdeleri şöyle:

1- Sabancı Üniversitesi, yüzde 90.97

2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yüzde 87.31

3- Gebze Teknik Üniversitesi, yüzde 85.18

4- İstanbul Teknik Üniversitesi, yüzde 82.38

5- Boğaziçi Üniversitesi, yüzde 82.16

6- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, yüzde 81.56

7- Koç Üniversitesi, yüzde 78.76

8- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, yüzde 77.50

9- Özyeğin Üniversitesi, yüzde 74.36

10- Yıldız Teknik Üniversitesi, yüzde 68.74

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın