Bakan Özlü TÜBİTAK’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ın 54. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında öncü kurumlarından olan TÜBİTAK’ın 54. yaşını kutlayan Özlü, “Yarım asrı geride bırakan bakanlığımıza bağlı ilgili kuruluşumuz, ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla görev yapmaktadır. Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı yaklaşımlarla toplumumuzun ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmasına hizmet eden, alanında uluslararası etkinliğe sahip bir kurum olma vizyonunu benimseyen bilimin amiral gemisi olan TÜBİTAK, 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli Ar-Ge yapan bir kurum olmanın yanında özel sektörün Ar-Ge yapmasına destek olacak, yardımcı olacak bir kurum haline gelmeyi hedefliyor. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini sürekli geliştiren TÜBİTAK, özel sektöre öncülük ve rehberlik misyonunu da sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Özlü, TÜBİTAK’ın kuruluşundan bugüne bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasına, bu alanlardaki ekosistemin geliştirilmesine ve araştırma-geliştirme kapasitesinin artırılmasına büyük katkılar verdiğini, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik atılımlarının lokomotiflerinden biri olduğunu dile getirdi. TÜBİTAK’ın Türkiye’nin 2023 hedeflerinin hayata geçirilmesinde büyük rol üstlendiğini vurgulayan Özlü, “Ülkemiz büyük hedefler peşinde koşarken, 2023 yılında dünyanın gelişmiş ilk on ekonomisi içerisinde yer almak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Bu hedeflere ulaşmamızda şüphesiz bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmeler önemli ölçüde belirleyici olacaktır. TÜBİTAK da bu alanlardaki hedeflerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ar-Ge çalışmalarıyla toplumumuza teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturan TÜBİTAK, bilim ve teknoloji üzerinde çalışmaları olan vatandaşlarımıza da gerekli desteği vererek, akademik faaliyetleri önemli ölçüde desteklemekte ve geliştirmektedir. Bu bakımdan dünyada gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli ölçüt olan teknoloji ve bilimin ülkemizdeki teminatı olan TÜBİTAK, toplumumuzun kaliteli bir yaşam standardına kavuşması adına önemli bir rol üstlenmektedir” dedi.

TÜBİTAK’ın uyguladığı destek stratejileri ile Türkiye’deki tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliği ve araştırıcılığı özendirdiğini ifade eden Özlü, toplumsal gelişmeyi sağlamak, dışa bağımlılığı kırmak için özel sektörün bilimsel ve teknolojik araştırmalarını da desteklediğini vurguladı.

Caner Ünver



