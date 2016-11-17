Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in yanı sıra, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

2016-2017 Akademik Yılının hayırlı olmasını dileyen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin," Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yaklaşık 105 yıllık bir eğitim serüveni var. Yıldız Teknik Üniversitesi 1911 yılında 4 kişiyle eğitime başlamış. Savaş döneminde hiç öğrencisi kalmayan üniversitenin, Cumhuriyet Dönemi’nde tekrar öğrenci sayısı artmıştır. Bugün ise yaklaşık 36 bin öğrencisi ve 105 yıllık bir geçmişi var. Yıldız Teknik Üniversitesi bu süreçte ülkemize çok önemli değerler kattı” dedi.

"Darbeler gençliği hedef alır"

Üniversite yıllarının 1980 Darbesinin hemen sonrasına denk geldiğini belirten Bakan Özlü,” Diğer darbeler gibi 1980 Darbesi de bu ülkenin gençliğini hedef almıştır. Darbenin ve sonrasında ortaya çıkan baskı ortamının etkileri hala üniversitelerde hissediliyordu. Birçok arkadaşımız karamsar bir ruh haline bürünmüştü. Birçok arkadaşımızın topluma karşı duyduğu sorumluluk duygusu azalmıştı. 15 Temmuz Darbe Girişimini bertaraf etmiş olmamızın en önemli neticesini burada aramak gerektiğini düşünüyorum. O gece gençlerimizin üzerine karabasanın çökmesine izin vermedik. Şimdi her yönüyle daha güçlü bir Türkiye için daha çok çalışmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“Muhtemel bir referandumda milletimiz en doğru kararı verecektir”

Türkiye'nin sistem sorununu çözmesi gerektiğini belirten Özlü,” Türkiye’de ne yazık ki sistem tartışmaları doğru mecrada seyretmiyor. Bazıları ısrarla sistemi konuşmuyorlar. Israrla sistemin üzerine oturtulması gereken ilke ve değerleri konuşmuyorlar. Onlar sisteme değil isimlere odaklanıyorlar. İsimlerden bağımsız olarak mevcut sistem acaba ne kadar iyi işliyor? Yönetimde istikrarı sağlıyor mu? Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbiriyle ne kadar uyum içinde çalışıyor? Yarın ne olacak sorusunu sormamız gerekiyor. Yeniden patinaj yapıp geriye mi gideceğiz yoksa yolumuza hızımızı artırarak devam mı edeceğiz. Özellikle genç arkadaşlarımızın bu konuyu duygularıyla değil, akıllarıyla hareket etmesini rica ediyorum. Ben muhtemel bir referandumda milletimizin özellikle de gençlerimizin en doğru kararı vereceğine ben tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Bakan Özlü,” Üniversite mezunu gençlerimizin yararlandığı tekno-girişim destek sermayesini başvuru şartlarını kolaylaştırdık. Destek miktarını 100 bin liradan 1550 bin liraya çıkardık. Ar-Ge çalışmalarında bulunan akademisyenlerimizin de gelirlerini artırdık. Bazı vergiler ya kaldırdık ya da oranlarını düşürdük. Bu imkânlardan azami derecede yararlanacağınızı umuyorum. Sına-i mülkiyet kanun tasarımızı TBMM’de kanunlaşacak. Bu tasarıda da öğretim üyelerimizi ilgilendiren konular bulunuyor. Bundan sonra üniversite tasarlanan buluşların hak sahipliğini üniversitelere bırakacağız. Ancak bunlar ticarileşirse, patentlerden elde edilen gelirlerin 3’te birini buluşçuya, tasarımlardan elde edilen gelirin yarısını ise tasarımcıya vereceğiz” dedi.

"Tübitak’ı yeniden yapılandıracağız"

Bakan Özlü, “Tübikat’ı yeniden yapılandırarak, üniversitelere ve özel sektöre etkin destekler sağlayan bir kurum haline dönüştüreceğiz. Sizlerle birlikte her alanda çok güçlü bir üniversite sistemi inşa edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Bakan Özlü’ye hediye takdim etti.

Tugay Saday