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Bakan Özlü’den iş adamlarına ’pasaport’ garantisi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “İş adamlarımıza, ihracat yapan iş adamlarına yeşil pasaport vereceğiz. Bundan cayma, sapma yok" dedi.

Bakan Özlüden iş adamlarına pasaport garantisi

20 Ekim 2016 17:37

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük ziyareti kapsamında Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı ziyaret ederek, brifing aldı. Özcan, Bakan Özlü’ye kobileri dünyaya açmak istediklerini ve Türkiye’de TSO başkanlarının bile yeşil pasaporta sahip olmadıklarını ve kriterleri değiştirmeleri yönündeki talepleri iletti.

Özellikle ihracat yapan iş adamlarına verileceğini vurgulayan Özlü, "Yeşil pasaport verme konusunu hem Bakanlar Kurulunda konuştuk hem de TBMM’de de konuşuldu. Bununla ilgili düzenleme yapacağız. İş adamlarımıza, ihracat yapmak isteyen iş adamlarına yeşil pasaport vereceğiz. Bundan cayma, sapma yok. Yeşil pasaport vereceğiz, daha rahat ihracat yapın, daha rahat gidip gelin. Belirli bir kriteri olacak. Herkes değil tabi ama iş adamlarımızdan büyüme hevesi olan, yurt dışına ihracat yapma hevesi olan, ticaret yapanlara yeşil pasaport vereceğiz" dedi.

TSO Başkanı Özcan, ziyaretin sonunda Özlü’ye içinde resminin olduğu 3 boyutlu bir tablo hediye etti. Bakan Özlü, son olarak Karabük Organize Sanayi Bölgesi’ni gezerek kentten ayrıldı.


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