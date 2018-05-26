Bakan Özlü'den Muharrem İnce’ye yerli otomobil eleştirisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Zonguldak il teşkilatı tarafından Ereğli ilçesinde düzenlenen aday tanıtım programı için partililerle buluştu. Burada kürsüye çağırılan adaylarla gazetecilere poz veren Özlü daha sonra partililere hitap etti.

Partililere bu seçimlerde çok çalışmaları öğüdünde bulunan Bakan Özlü, “Zaman çok kısa. Bu seçimde daha düzenli çalışmamız gerekiyor. Geçen seçimlerde 60 gün vardı, su seçimlerde 30 günden az bir süre var. Bir diğeri Ramazan ayındayız. Ramazan ayının kendine göre özellikleri var. Ardından 3 gün bayramı kutlayacağız. İftar, teravih bizim çalışmalarımıza farklı bir boyut kazandırıyor. Sizlerden isteğimiz, biraz daha özenli bir çalışma yürütebilirsek dar zamanda inşallah başarılı bir sonuç alırız. Gelirken il başkanımızla konuşuyoruz. Eskiden bu yollar tek şeritliydi. Dağdan, tepeden zor geçerdik. Şimdi tüneller var, bölünmüş yollarımız var. Bunları biz yaptık. Yaparsak yine biz yaparız, AK Parti yapar” dedi.

“Dersine iyi çalışmayan Cumhurbaşkanı adayı var”

AK Parti Hükümeti döneminde yapılanları anlatan Bakan Özlü, CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi yerli otomobil projesi üzerinden eleştirdi. Bakan Özlü, “Seçim beyannameleri açıklandı. Biz dün açıkladık, bu günde ana muhalefet partisi açıkladı. Bizim bütün vaatlerimiz, konuşmalarımız rasyoneldir. Sağlam temellere oturur. Hesaba kitaba dayanır. Geleceğe matuf hayaller taşır. Şimdi bakıyoruz cumhurbaşkanı adayları var. Meydanlarda konuşuyorlar. Bunların bir kısmı gerçekten Türkiye’nin geride kalmışlar. Artık devlet kendisi fabrika kurmuyor. Devlet fabrika kuranlara teşvik veriyor. Bu bütün dünyada böyle, Türkiye’de de böyle. Dolayısıyla biz fabrika, iş yeri kuranları destekleyen, teşvik eden bir konumdayız. En 135 milyar TL tutarında yatırım teşviği verdik. Bunların her biri yakın zamanda işletmelerini kuracaklar. Çok sayıda insan iş imkanı bulacak. Bunları biz AK Parti yapıyor. Türkiye’nin kendi tasarımı ilk tankını biz yaptık, Altay. Türkiye’nin kendi tasarımı ilk insansız hava aracını biz yaptık. Türkiye’nin kendi tasarımı ve kendi üretimi ilk savaş gemisini biz yaptık. Biz hep ilkleri gerçekleştiriyoruz. Ve bu günde kendi tasarımı, kendi üretimi, kendi markası ilk otomobili yapıyoruz. Öğretmen olmasına rağmen dersine iyi çalışmayan bir cumhurbaşkanı adayı var. Öğretmen kökenli olmasına rağmen derslerine iyi çalışmayan bir cumhurbaşkanı adayı var. ‘Ben seçilirsem bunu iptal edeceğim’ diyor. ‘Kapatacağım bu işi’ diyor. Türkiye otomotiv sanayiinde 29 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi otomotiv sanayiidir. Türkiye’de çok güçlü, çok gelişmiş öz güvenli bir otomotiv yan sanayii vardır. Türkiye dünyanın en prestijli markalarına parça üretir. Otomotiv yan sanayii çok esnektir. 10 bin parça sipariş edersiniz, 100 bin parçada anında gönderilir. Dolayısıyla 50-60 yılda oluşmuş bu alt yapıyı bir yerli otomobille taçlandıracağız. Fransa deyince akla nasıl bir otomobil markası geliyorsa, Almanya deyince belli otomobil markaları akla geliyorsa, Türkiye dendiğinde de akla bir marka gelecek. Türkiye’nin markası, Türkiye’nin otomobili. Dar çerçeveli düşünenlerin bizim hayallerimizi anlaması mümkün değil” dedi.

Bakan Özlü konuşmasında Türkiye’de kıyı kenar çizgisinden muaf iki il bulunduğunu, bunlarında Trabzon ile Zonguldak olduğunu söyledi. Bakan Özlü ayrıca Ereğli’deki demir çelik fabrikalarının bulunduğu alanın özel endüstri bölgesi ilan edilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Programa Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ile Özcan Ulupınar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Zonguldak Milletvekili adayları Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar katıldı.

Bakan Özlü ve beraberindeki milletvekili adayları konuşmalarının ardından Ereğli ilçesinden ayrıldı.