Bakan Sarıeroğlu: 'Endişeliyiz diye sesler geliyor bir yerlerden'

AK Parti Antalya Kadın Kolları’nın 5. Olağan Kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da katıldığı kongreye ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak, ilçe belediye başkanları, kongre delegeleri, üyeler ile partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Bakan Jülide Sarıeroğlu, AK Parti hükümetinin kadınlara verdiği öneme değinerek, “Partimizde kadınlar siyasetin objesi değil, tamamen öznesi şeklinde. Bugün burada az önce Gökçen kardeşimiz konuştu, teşkilatlardan yetişip nerelere geleceğine bir örnektir. Ben de Adanalı bir esnafın kızıyım, üniversite için Ankara’ya gittik, partimizin kuruluş dönemlerinde görev almaya başladık. Bizler de lafa, söze maruz kaldık ama her zaman partimizin yanında yer aldık. İlk görevim sandık kurulu görevlisi olarak görev almıştım. MYK üyeliği, belediye meclis üyeliği, milletvekili ve karşınızda bakan olarak duruyorum. Böylesine kurumsal bir yapı, emeğe değer veren, basamak basamak en üst makamlara çıkabileceğiniz bir alan. Ama tabi partimizin bize verdiği en önemli disiplin ve ahlaki kural ise makamın mevkiinin hiçbir öneminin olmadığı. Partimiz bugün bize bayrak as derse biz asarız. Eğer kapı kapı gezmek gerekiyorsa, her zaman yaptığımız gibi gezeriz. Makamlar, mevkiler geçici, bunların bir bayrak yarışı olduğunu biliyoruz” dedi.

“Afrin zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli zaferlerinden birisidir”

Önemli bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, “Afrin’de, Allah bütün Mehmetçiklerimizden razı olsun. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mehmetçiklerimiz 18 Mart’ın tam yıl döneminde büyük bir zafere imza attılar. Bu kabul etseler de etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli zaferlerinden birisidir ve tarihe de altın harflerle yazılmıştır. Bakın ondan öncesinde 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıktan sonra, El-Bab’ta, Cerablus’ta da yine yapamazlar diye düşündüklerinde, belimizi büktüklerini düşündükleri tam bir anda önemli bir zafere daha imza atmıştık. Tüm şehitlerimizi ben rahmetle yad ediyorum, gazilerimize şifa diliyorum” diye konuştu.

“Engelli istihdamı 10 kat arttı”

Hükümet olarak engelli vatandaşlara istihdam sağlamak için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti: “88 bin engelli kardeşimiz sınava girdi, onlara destek için 60 bin kongre üyesinin sınavlarda görevli olduğunu, engel durumlarına göre soruları hazırlıyoruz, 27 farklı kitapçığımız var. İnşallah istihdam konusunda da biz engelli kardeşlerimizin hayatının her alanında aktif şekilde yer almasını istiyoruz. Sosyal devlet olmanın gereği budur. 2002 yılında 5 bin 777 engelli kardeşimiz kamuda istihdam ediliyormuş, bugün geldiğimiz noktada 55 bin kardeşimiz. 10 kat arttırmışız. İŞKUR aracılığıyla da 370 bin kişiye iş bulmuşuz."

“İŞKUR rekor kırdı”

Toplum yararına programlardan en çok kadınların yararlandığına işaret eden Sarıeroğlu, Türkiye genelinde bu sayının yüzde 5’nin üzerine çıktığını ifade etti. Türkiye İş Kurumunda mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programları düzenlediklerini hatırlatan Sarıeroğlu, bu uygulamalardan en fazla kadınların yararlandığına vurgu yaparak, “2002 yılında İŞKUR sadece 4754 kadını işe yerleştirmiş. Bugün geldiğimiz aşamada İŞKUR bu sene rekor kırdı ve 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirdi. Kadınların sayısı 4 bin 754’ten nereye geldi biliyor musunuz? 357 bine geldi. Artık kaç katı olduğunu siz hesaplayın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Kadınlarla ilgili her türlü imkan var” ifadelerini kullandı.

“Daha çok endişelenecekler”

Son olarak 24 Haziran seçimleriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Bakan Sarıeroğlu, “81 milyon vatandaşımız için, hem mazlum ve mağdur coğrafyalarda zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kardeşlerimiz için 24 Haziran’a giderken çok çalışmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak hep birlikte seçeceğiz. Görüyorsunuz endişeliyiz diye sesler geliyor bir yerlerden. Eğer onlar endişeliyiz diyorlarsa, bu seçim kararı sonuna kadar doğru bir karardır. Daha çok endişelenecekler, onları daha çok rahatsız edeceğiz. Başaramadılar, E-Muhtarayla başaramadılar, partimizi kapatmak istediler başaramadılar, 17-25 Aralık, gezi olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de başaramadılar, Türkiye’yi diz çöktüremediler, vatanımızı bölemediler, bayrağımızı indiremediler. Allah’ın izniyle 81 milyon vatandaşımızla birlikte bu bayrağı asla indirtmeyiz” şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de seçime 2 ay kaldığını ve bu süreç içerisinde çok çalışmak gerektiğini söyledi. Hükümetin ve yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlere işaret eden Türel, seçimlerde görev alan AK Partili kadınların önemine vurgu yaparak “Biz ne yaparsak yapalım sizlerin yaptığınızın yeri tutmaz. Bu seçim çalışmasında başkan sizlersiniz” dedi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise mevcut Antalya kadın milletvekili sayısının 2 olduğunu, ancak bu seçimde 3 olmasını beklediğini söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana kadınlara önem verdiğini dile getirerek, “Ceplerinde otobüs parası olması dahi kendi imkanlarıyla partimi için çalışmaya geldiler. Aç kaldılar, uykusuz kaldılar yeri geldi kocalarıyla kavga ettiler ama dava için çalışmaya devam ettiler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, kongre üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekindi.

Suat Metin - Adem Akalan