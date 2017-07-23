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Bakan Sarıeroğlu'ndan anlamlı telefon

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarihine ikinci kadın bakan olarak geçen Jülide Sarıeroğlu, kendisinden 26 yıl önce bakanlık görevini yürüten İmren Aykut'u arayarak, her zaman desteğini beklediğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlundan anlamlı telefon

23 Temmuz 2017 10:36

Başbakan Binali Yıldırım’ın çarşamba günü açıkladığı kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarihine ikinci kadın bakan olarak geçti. Turgut Özal hükümetinde görev alan Bakan İmren Aykut’un ardından 26 yıl sonra bu koltuğa oturan Bakan Sarıeroğlu, kendisinden 26 yıl önce bakanlık görevini yürüten İmren Aykut'u arayarak, her zaman desteğini beklediğini belirtti. Bakan Sarıeroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'nin şahsıma layık gördüğü görevimi hayırlarla sürdürmeyi temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Tecrübelerinizden faydalanmak bizlere yol gösterecektir. İnşallah destekleriniz ile sizler gibi iz bırakmak, 80 milyon vatandaşımızın hayır duasını almak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında bu görevi sürdüren Aykut ise, Başbakan Yıldırım’ın açıklamasını televizyondan takip ettiğini belirterek, büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Aykut, “Sayın Başbakanın açıklamasını takip ettim ve büyük heyecan duydum. Büyük onurla görev yaptığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilmeniz bizleri oldukça gururlandırdı. Gerçekten sorumluluğu çok büyük bir bakanlık. Destek olmak için daima yanınızda olacağız” dedi. 

Etiketler: ülide Sarıeroğlu


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