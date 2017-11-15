Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeronla ilgili flaş açıklama

İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi'nin kapanış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Sarıeroğlu, taşeron konusunun yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "İlk günden itibaren taşeron konusuna yaklaşımlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyduklarını ve bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Bu konunun derin bir konu olduğunu taşeronda çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Kitlemiz büyük bir kitle, geçmişten bu yana bu alanı disipline etmek ve çalışanların koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalar var. Sendikalar üye olmak hayaldi, üye olma imkanı getirildi, toplu sözleşme yapma imkanları getirildi, kıdem tazminatları güvence altına alındı. Şimdi geldiğimiz aşamada da inşallah kamudaki istihdam imkanlarıyla ilgili üzerimize düşen çalışmayı yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Şuanda Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara bu konunun sunumlarını yapma aşamasına geldik. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra da çok hızlı bir biçimde yol almaya çalışacağız. Halis niyetlerle yola çıktık, bu konuda ülkemizin imkanlarını ve içinden geçtiğimiz süreçleri emekçilerimiz, işçilerimiz çok iyi biliyorlar. Bu süreçler çerçevesinde yapılabilecek en iyi çalışmayı hayata geçirmiş olacağız diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmur Yıldız