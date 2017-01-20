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Bakan Şimşek hakkındaki iddiaları yalanladı

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Simsek, bugün katıldığı Suriye ve Irak konulu toplantıda yaptığı konuşmanın yanlış yansıtıldığını belirtti.

Bakan Şimşek hakkındaki iddiaları yalanladı

20 Ocak 2017 17:27

İHA kameralarına konuşan Bakan Şimşek, "Benim Esad’la ilgili açıklamam tamamen çarpıtıldı. Uluslararası bir ajansın kendi yorumu. Şunu söyledim. 'Suriye’deki insani trajedinin bir tek mes'ulü varsa o da Esad’tır. Onun olduğu bir devlette ona rıza göstermek onu içselleştirmek imkansızdır. Ama zamanında Amerika gibi ülkeler üzerilerine düşenleri yapmadılar ve Rusya ve İran gibi ülkeler geldiler sahadaki gerçekliği değiştirdiler. Şu anda bizim öncelikli konumuz insanlık trajedisine son vermek bir an önce geçici ateşkesin daha kalıcı bir hale dönüşmesidir. Ondan sonra da çözüme kavuşturmaktır.' Buradan Esad’sız çözüm olmaz yorumunu çıkarmak için bayağı uğraşmak lazım" açıklamasında bulundu.

Mehmet Koca 

 

Etiketler: mehmet şimşek


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