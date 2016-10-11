Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi O.Ç., dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in özel kalem sekreterini aradı. Telefona çıkan Ayten Erdoğan’a, Bakan Şimşek’le görüşmek istediğini söyleyen O.Ç., “Bakan bey yurt dışında” yanıtını aldı. Daha sonra O.Ç., “Aynen kendisine şunu iletin, onu öldüreceğim, bıktım bu vergilerinden, kimse bana bir daha vergi ödetemez. Bakan Beye karşı öyle bir eylem yapacağım ki sansasyonel olacak” diyerek telefonu kapattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrası liseli O.Ç., polis ekiplerince 3 Nisan 2015 tarihinde gözaltına alındı. Savcılıkta alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen O.Ç., “Ben lise öğrencisiyim evden okula giden birisiyim. Harçlıklarla geçinen bir öğrenciden cep telefonuna yapılan yüklemeden vergi kesiliyor. Bunu doğru bulmadığım için ilgili yeri telefonla arayıp durumu izah ettim. Hiçbir örgüt ile bağlantım yoktur. Ben kimseyi tehdit etmedim” diye ifade verdi.

Hakkında ‘tehdit’ suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 3. Çocuk Mahkemesinde dava açılan O.Ç., önce alt sınır olan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından iyi hal indirimi yapılarak bu ceza üç ay 10 güne indirildi.

"Devlet büyükleri sesimi duysun"

Cezanın kaldırılması için Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz eden O.Ç.’nin talebi reddedildi.

Aldığı bu ceza ile eğitim hayatının karardığını belirten lise öğrencisi O.Ç., “Ben kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Polis gözaltına almak için okul gelmiş. Güvenlik görevlisi beni arayıp söyledi. Daha sonra evden gelip aldılar. Haksız yere ceza yedim. Devlet büyükleri benim sesimi duysun. Bu ceza her zaman bana sıkıntı olacak” diye konuştu.

Orhan Erkılıç