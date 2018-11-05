Bakan Soylu: '2018 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'dir'

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Kültür Sitesinde gerçekleşen törende bir konuşma yapan Soylu, dün, 4 teröristin teslim olduğunu belirterek, "Neden teslim olduklarına baktım. Kimini sözde festivallerde kandırmışlar, kimini HDP binalarından dağlara terörist olmaya göndermişler, kimisini 15, kimisini 17 yaşında. İşimiz çok arkadaşlar. Memleketin huzurunu bozmak, birliğini altüst edebilmek ve bu ülkenin geleceğine ait hedeflerinden saptırabilmek için birçok koldan hareket içerisindeler. Bu ülkede bu topraklarda güzel cumhuriyetimizin güçlenmesinde, kalkınmasında gözü olan birileri her zaman vardı, her zamanda olacaktır. Bunun için sadece bu yıl Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde subay, astsubay, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 7 bin 381 öğrencimiz vardı. Bu bize güç veren bir rakamdır” ifadelerini kullandı.

Jandarmamızın profesyonelleşme oranını arttırdıklarını kaydeden Soylu, şu verileri paylaştı:

“2016'da yüzde 56 olan jandarmadaki profesyonelleşme oranımız, bugün itibarıyla yüzde 61'dir. Önümüzdeki yıl hedefimiz yüzde 72, 2020 için öngördüğümüz nihai hedefimiz ise yüzde 81'dir. Sahil güvenlik komutanlığımızda ise profesyonelleşme oranımız 2016'da yüzde 71'di, 2017'de bu rakamı yüzde 81'e yükselttik. Bu yıl için de hedef rakamımız olan yüzde 85 seviyelerini yakalamış durumdayız.”

Terörle mücadelede sadece PKK'ya takılıp kalınmadığını vurgulayan Bakan Soylu, “Bu saban Diyarbakır merkezli bir DEAŞ operasyonu oldu. Finans ayağına yönelik bir operasyondu. PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve diğer aşırı sol örgütlerin tümüne karşı topyekün ve eş zamanlı bir mücadeleye başladık. Mücadele stratejisi olarak ‘Tehlikeyi oluştuğu yerde yok etme', ‘Kesintisiz operasyon', ‘Çoklu güvenlik yönetimi' gibi ana ilkeler belirledik. Devlet olarak Milli Savunma Sanayii üretimine ağırlık verdik bunun çıktılarını bütün kolluk birimlerimizde kullandık. İnsansız Hava Araçlarımızın başarısı bugün tüm dünyada kabul görmektedir. Bugün itibariyle sadece iç güvenlikte jandarma ve polisimizin kullandığı hava araçlarımızın bin saatlik kapasiteye ulaştığını paylaşmak istiyorum. Rakamlarıyla 2018 yılında sadece İHA, İKU, SİHA destekli operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 342'dir. Bunların 37'si doğrudan SİHA atışlarıyla gerçekleşmiştir. 102 tane de sığınak ve barınak, yine bu hava araçlarımızın desteğiyle imha edilmiştir. Bu başarı sadece bir imalat başarısı değildir. Bizim ülkemizde fabrikalar, torna makineleri, iyi yetişmiş vatan evlatları daha önce de vardı. Bunlara 15 Temmuz'dan sonra sahip olmadık. Ama bu bir mantalite değişiminin başarısıdır. Bize paramızla bile İnsansız Hava Aracı vermeyenlere, verse bile kullanmamıza izin vermeyenlere karşı ‘Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' anlayışıyla ayağa kalkmamızın sonucudur” açıklamasında bulundu.

İlker Turak - Ömer Çetin

