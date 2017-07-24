Bakan Soylu Alman mevkidaşıyla 40 dakika görüştü

Alman şirketleriyle ilgili soruşturma yürütüldüğü iddiaları üzerine gerçekleştirilen görüşmede Bakan Soylu'nun, Türkiye’deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını Alman mevkidaşına belirttiği öğrenildi. Bakan Soylu, Alman şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmasından dolayı her zaman memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Soylu, FETÖ ile iltisakı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında bu şirketlerin ihracat yaptığı tüm ülkelerden Interpol üzerinden standart bilgi talebinde bulunulduğunu belirterek, bu kapsamda, Interpol üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya’ya da iletilen talepte bir iletişim problemi olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Tüm ülkeler arasında rutin olarak devam eden ve irtibat görevlileri ile Interpol üzerinden yürüyen bir mekanizmanın işlediğini işaret eden Bakan Soylu, iletişim problemini oluşturan bu konunu Interpol üzerinden düzeltildiğini iletti.

Bakan Soylu, yaptığı görüşmede, Almanya’da veya Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi bir Alman şirketi ile ilgili Türkiye tarafından yürütülen bir soruşturmanın söz konusu olmadığı da ifade edildi. Görüşmede, bundan sonra da iletişim içinde olma konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Abdullah Sarıca