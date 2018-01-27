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Bakan Soylu, Bitlis şehidi Hilmi Öz'ün baba evini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te çığ düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Hilmi Öz'ün Denizli'deki baba evini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Bitlis şehidi Hilmi Özün baba evini ziyaret etti

27 Ocak 2018 21:48
Bakan Soylu, Bitlis şehidi Hilmi Öz'ün baba evini ziyaret etti - Tıkla İzle

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bakan Soylu, şehit Astsubay Hilmi Öz'ün Denizli'nin Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu'yu, şehidin 12 yaşındaki erkek kardeşi Muhammet Öz, babası Özer Öz ve aynı ismi taşıdığı dedesi Hilmi Öz karşıladı. Bakan Soylu, şehidin kardeşi Muhammed Öz'ü anlından öptü. Bakan Soylu, şehit Öz'ün Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının bir örneği olduğunu kaydederek, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette AK Parti Milletvekilleri ve Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaret Bakan Soylu'nun şehit dedesi Hilmi Öz'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etmesinin ardından sona erdi.

Bayram Coşkun - Bülent Çakır
 

 

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