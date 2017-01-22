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Bakan Soylu: 'Büyük milletin parçalarıyız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Al yıldızlı bayrağın 780 bin kilometrede dalgalanması için fedai can eden şehitlerimiz bir an bile unutmayan büyük milletin parçalarıyız” dedi.

Bakan Soylu: Büyük milletin parçalarıyız

22 Ocak 2017 14:58
Bakan Soylu: 'Büyük milletin parçalarıyız' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde havayolu ile Trabzon’a geldi. Bakan Soylu, ilk olarak 97 yaşında vefat eden Trabzon Lisesi Edebiyat öğretmenlerinden Sebahat Ülker İskenderpaşa Camii’ndeki cenazesine katıldı. Daha sonra 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’na geçerek burada 15 Temmuz Şehitler anısında düzenlenen veteranlar hentbol turnuvasına katılan Bakan Soylu, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı. Bakan Soylu burada gösterdiği sporcu performansıyla büyük alkış aldı.

Turnuvanın açılışında bir konuşma yapan Bakan Soylu, Gabar Dağı’nda, Besler Derelerde, Lice’de, Kulp’da ve Hani’de büyük mücadele verildiğini belirterek, “Millet olmanın bir milletin tüm fertlerinin birbirine olan muhabbeti, sadakatinin, inancının bir toprağa olan bağlığının özgürlüğün hürriyetinin ve bağımsızlığın kıymetinin hep beraber ne olduğunu bir kere daha idrak ettiğimiz zaman dilimi içerisindeyiz. Mücadelenin her safhasında her noktasında hem güvenlik kuvvetlerimize hem bu bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin içerisinde gazi olmuş, bugün aramızda olanlara şahadet şerbeti içip onların şefaatine muhtaç olduğumuz şehitlerimize sadakatlerini bir an bile olsun unutmayan büyük milletin fertleriyiz. Kah attığı adımda, kah işyerinde, kah birbiriyle olan sohbetlerinde, kah da böyle etkinliklerde bu ülkenin al yıldızlı bayrağın 780 bin kilometrede dalgalanması için fedai can eden şehitlerimiz bir an bile unutmayan büyük milletin parçalarıyız. Hep birlikte yarına ümitle, anlayışla bakıyoruz. Yıllarca bu sahalarda ter dökmüş kişilerin bir müsabakası olduğunu düşünmüyorum. Attığınız her adımın birliğimizin bir parçası bir sonra ki nesillere de aynı sizin anlayışınızla beraber inşallah devam ettirir. Şimdi şuanda Gabar Dağı’nda, Besler Derelerde, Lice’de, Kulp’da, Hani’de evlatlarımız kaç derece olursa olsun bir büyük mücadele veriyorlar. Siz burada attığınız adımla onlara destek veriyorsunuz. Ve bir şey haykırıyorsunuz; Yalnız değilsiniz. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, daha sonra bir otelde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı 134. Dönem Kaçakçılık ve İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. 

Etiketler: süleyman soylu


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