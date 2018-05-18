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Bakan Soylu Mehmetçikle sahur yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmetçikle sahurda bir araya geldi.

Bakan Soylu Mehmetçikle sahur yaptı

18 Mayıs 2018 02:25

Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Süleyman Soylu, daha sonra 34. Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçikle sahurda bir araya geldi. Burada askerlere hitap eden Bakan Soylu, Allah bu memlekete ağız tadıyla birlik beraberlik içerisinde bu memleketin güzel insanlarına sahur yapmayı nasip etmesini diledi. Soylu, “Önemli bir dönemden geçiyoruz. Bizim milletimiz dua alan bir millettir. Dünyada ne zaman haksızlık olmuşsa, bu haksızlığa karşı çıkan büyük bir millettir. Bu Afrin’de böyle, Cerablus’ta böyle. Kolay değil eşkıyanın, teröristin hayat sürdüğü bir yerde hayatını devam ettirmek, namusuna sahip çıkmak kolay değil. Sizler cereyan eden olaylara müdahaleden ziyade tarih de yazıyorsunuz. Ecdadımız gibi geleceğe bırakacaklarınız önemlidir. Millet adına teşekkür ederiz hepinize, sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Allah sizi nazarlardan korusun” dedi.
Bakan Soylu, ziyaretinin ardından Şırnak’a geçti. 

 

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