Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte bugün Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal’ın da hazır bulunduğu açıklamada, bütün dünyanın göz bebeği olan Sur ilçesinde esnafı ziyaret ettiklerini aktaran Soylu, “Sur ilçesinde sıcaklığı, samimiyeti ilgiyi ve yapmamız gerekenleri, bize anlatılanları ve bizim söylemek istediklerimizi güzel insanlarımızla paylaştık. Adımlarımızdaki isabetliliğin vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanması bizi çok daha sorumlu bir noktaya itmektedir. Bu sorumlulukla birlikte hareket edeceğiz. Kıymetli valimizin çok değerli hizmetleriyle Diyarbakırlı hemşehrilerimizin tasvibini kazanan, zor günler içerisinde sorumluluğunu taşıyan valimizin hem bir perspektifini hem bir sunumunu hem geleceğe ait tasarılarını hem de hükümetimizi ortaya koymuş olduğu politikalardaki ilerleyişi dinledik. Hemen akabinde yine kaymakamlarımızla çok verimli bir toplantı yaptık. Öğretim üyelerimizle de bir araya geleceğiz. Bu politikalarımızdaki adımlarımız nasıl atmamız gerektiğini buradaki ortak akılla yerel dinamiklerin ortaya koymuş olduğu dinamiklerle değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca bir güvenlik toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu güvenlik toplantısından sonra da Mardin’e geçeceğiz” dedi.

“Beklentilerin farkındayız”

Önemli bir dönemden geçildiğini ve kendilerinden beklentilerinin farkında olduklarını ifade eden Soylu, “Bugün güleç yüzlerini biz gösteren, kardeşlik duygularını bize gösteren insanların bir taraftan geleceklerine ait beklentilerine en iyi cevabı vermek hem hükümet olarak temel gayemiz hem de sorumluluğumuzdur. 24 saatin 18-19 saati çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bizler, bu hedefe bir taraftan milletimizin hayat standartlarının yükseltilmesi hedefine diğer taraftan da Türkiye’nin istikametinin ve hedefinin kararlığındaki o iradeye kitlenmiş durumdayız. Etrafımızdaki coğrafyada neler olduğunu ve bunların Türkiye’yi hangi ölçekte ilgilendirdiğini de biliyoruz" dedi.

“Atacağımız adımlar etrafımızdaki coğrafyayı da ilgilendiriyor”

Yeni güvenlik konsepti ve anlayışının nasıl bir zeminde oluştuğunu defalarca paylaştıklarını vurgulayan Soylu, “Önemli bir şey daha var ki. Buralarda atacağımız her adım sadece bu coğrafyayı değil etrafımızdaki coğrafyayı da ilgilendirmektedir. Çünkü Türkiye sadece kendi ülkesine mensup olanların ümidi olan bir ülke değildir. Dünyada birçok mağdur, mazlum ve elini uzattığında bu merhamet ve şefkat medeniyetinden elini tutmasını bekleyen insanların da ümidi olan bir ülkedir. Buradaki Güvenlik anlayışımızı sadece askeri, polisiye bir güvenlik tedbirleri manzumesi alınmasını istemeyiz” diye konuştu.

“Terörün tasfiye edileceği bir dönemin içerisindeyiz”

Özellikle terörün tasfiye edileceği bir dönem içerisinde olunduğunu kaydeden Soylu, “Terörle mücadele kavramının kullanmıyorum terörün tasfiye edileceğini söylüyorum. Devletin en tepesinden bu konu ile ilgilenen eksi 25 derecede 30 derecede nöbet tutan, sınırlarımızın namusunu koruyan evlatlarımıza kadar hepimiz aynı kararlılık içerisindeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki terörün tasfiyesi işsizliğin çözümüdür. Biz biliyoruz ki terörün tasfiyesi ülkemizin zenginliğidir. Biz biliyoruz ki şurada sabahleyin yanına gittiğimiz esnafın işinin bereketinin açılmasıdır. Biz biliyoruz ki terörün tasfiyesi insanlarımızın birbirine muhabbetle daha fazla sarılmasıdır. Onun için bu konudaki gerekli bütün gayreti iradeyi ortaya koyacağız. Yine biz biliyoruz ki terörün tasfiyesi bize emanet edilen, bu coğrafyada varlığı ile bizi şereflendiren Hazreti Süleyman Camisi’nin, Ulucami’nin ve bu güzel şehrin bizim inancımıza, kültürümüze, ananemize göre tüm zenginliklerimize göre bize bırakılan bütün emanetleri doyasıya yaşamaktır. Bunu sağlayacağız. Bu konuda siyasi kararlığımız vardır. Devlet kararlığımız vardır. Millet kararlığımız vardır. Bunun numunelerini de gün geçtikçe çok daha fazla alıyor ve ona göre de adımlarımızı atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız terör örgütünün tarumar ettiğini yeniden inşa etmek”

Terör örgütünün tarumar ettiği bir anlayışı yeninden ayağa kaldırmak için 10 milyar liralık yatırım taahhüdünün anımsatan Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu bizim en önemli kararlığımızı ortaya koymaktadır. Bir taraftan terörü tasfiye edeceğiz, bir taraftan da cazibe merkezleri oluşturarak ki beş ayrı bölge bunlar. Bu beş ayrı bölgenin içerisindeki iller ve bunlarla beraber oluşturacağımız süreçle Diyarbakır’a yatırım yapmak isteyenlerle bu politikaların karşılığının bulunduğunu ve her huzurla geçen günün katmer katmer burada ekonomiyi canlandıracağını, işsizliği bir şekilde ortadan kaldıracağını gördüğümüz bir süreç olarak devam etmektedir. Aynı zamanda fabrikaların yapımı konusundaki teşvikler, sıfır faiz eve vergilerle ilgili teşvikler, SGK ile ilgili teşvikler buradaki cazibe alanlarını çok önemli bir noktaya taşımaktadır. Bütün bunlar aslında Türkiye’nin temel hedeflerine varmasını engellemek için bizi oyalamak isteyenlere karşı topyekün bir millet cevabıdır. Bu cevabı vermeye de devam edeceğiz. Silvan barajından organize sanayi bölgelerine kadar atacağımız bütün adımlarda büyük bir heyecan içerisindeyiz. Başta Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyorum. Burada terörle hizmetlerini bir araya getirdiği için kanunumuzun ilgili maddeleri çerçevesinde görevden alınan ve yerine yine ilgili çerçevede görevlendirilen belediyemiz münasebetiyle gösterdikleri sağduyu bizim için önemlidir. Diyarbakır’a devlet tarafından ayrılan para Diyarbakır’ın ve burada yaşayan insanlarımızın hizmetinde olacaktır”.

“Hiçbir ayrılık oyununa düşmedik düşmeyeceğiz”

Hiçbir ayrılık oyununa düşmediklerini sözlerine ekleyen Bakan Soylu, bu konuda demokrasi hukuk devleti evrensel normlar ne diyorsa onu yapacaklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Hep birlikte yapmak ve dünyaya da bunun nasıl yapılabileceğini göstermek bizim en temel ödevimizdir. Kazandığımız bir Cumhuriyeti korumak kollamak yarına taşımak bizim görevimizdir. Vatandaşımız rahat ve huzurlu olsun. Onu ayrılığa sokmak isteyenlere karşı da bugün ortaya koyduğu sağduyu da aynen devam ettirsin.Biz kimsenin adamı değiliz, biz bu toprakların ve bu milletin adamıyız. Bu konuda hiçbir sapmamız olamaz. Rotamız belli hedefimiz belli nasıl davranacağımız bellidir. Terörün tasfiyesi ile birlikte işsizliğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Diyarbakır dahil olmak üzere bütün vilayetlerimizin yarına huzurla güvenle kalkınmayla ulaşacağı bir anlayışı hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Türkiye’nin yaş ortalaması 31’dir. Bu genç nüfus üzerinde oyun planları olanlara müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Dünyada sözü söylenecek ve dinlenecek bir ülke olacağız”.

“15 Temmuzu rahmetle ararlar”

FETÖ ile ilgili bir soru üzerine de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu FETÖ’nün tekrar ayağa kalkabilme ihtimalinin olmadığını anlatarak, “Hafif bir adım atmak konusunda birileri tahrik ederse 15 Temmuz’u rahmetle ararlar. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Burada neler yapabileceğimizi, bir daha böyle ansızın yapabilecekleri bir hadise karşısında nasıl hazırlandığımızı keşke bir tatbikat olsa da göstersek” ifadelerinde bulundu.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl