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Bakan Soylu üs bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesini ziyaret etti.

Bakan Soylu üs bölgesinde

29 Temmuz 2017 13:43

Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova Selaheddin Eyübi Havalimanına gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler Çukurca ilçesine geçti. Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe Üs Bölgesine helikopterle giden Bakan Soylu, burada komutanlar tarafından karşılandı. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabında ziyaretiyle ilgili fotoğrafları paylaşarak, "Hakkari Çukurca Dağbaşı Üs Bölgesinde incelemelerde bulunduk, sınırlarımızı koruyan kahraman evlatlarımızı ziyaret ettik" notuna yer verdi. 


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