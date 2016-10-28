Bu sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği’ndeki İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Cuma namazını Hızırbey Camii’nde kıldı. Yolda esnaf ve vatandaşlara selam vererek, sorunları dinleyen Bakan Soylu, bir vatandaşa 3 çocuk tavsiyesinde bulundu. Daha sonra Trabzon Valiliği önündeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan Bakan Soylu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törende bir konuşma yapan Bakan Soylu, Cumhuriyet Bayramını ilk günkü gibi idrak ettiklerini belirterek, “Özgürlük ve bağımsızlık için verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesini taçlandıran Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü ilk günkü heyecanla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin dönemin egemen ve sömürgeci dünyasına karşı verdiği amansız bir varoluş mücadelesinin, vatan sevgisinin ve inancın ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması bu yüce milletin geçmişten geleceğe uzandığı bir adımdır. Yüce milletimiz aradan geçen 93. yıla rağmen vatan sevgisinden, bayrağına olan aşkından ve devletine olan bağlılığından hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz akşamı Cumhuriyet’in en temel değerini milli hakimiyete yönelen hain saldırıya karşı korumak suretiyle bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta saygıdeğer hemşehrilerimiz olmak üzere aziz ve necip milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en samimi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz, varlığımız, bağımsızlığı için bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.