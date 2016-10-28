Diğer
Kategoriler

Bakan Soylu’dan vatan sevgisi vurgusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yüce milletimiz aradan geçen 93. yıla rağmen vatan sevgisinden, bayrağına olan aşkından ve devletine olan bağlılığından hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz akşamı Cumhuriyet’in en temel değerini, milli hakimiyete yönelen hain saldırıya karşı korumak suretiyle bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

Bakan Soyludan vatan sevgisi vurgusu

28 Ekim 2016 14:10

Bu sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği’ndeki İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Cuma namazını Hızırbey Camii’nde kıldı. Yolda esnaf ve vatandaşlara selam vererek, sorunları dinleyen Bakan Soylu, bir vatandaşa 3 çocuk tavsiyesinde bulundu. Daha sonra Trabzon Valiliği önündeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan Bakan Soylu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törende bir konuşma yapan Bakan Soylu, Cumhuriyet Bayramını ilk günkü gibi idrak ettiklerini belirterek, “Özgürlük ve bağımsızlık için verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesini taçlandıran Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü ilk günkü heyecanla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin dönemin egemen ve sömürgeci dünyasına karşı verdiği amansız bir varoluş mücadelesinin, vatan sevgisinin ve inancın ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması bu yüce milletin geçmişten geleceğe uzandığı bir adımdır. Yüce milletimiz aradan geçen 93. yıla rağmen vatan sevgisinden, bayrağına olan aşkından ve devletine olan bağlılığından hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz akşamı Cumhuriyet’in en temel değerini milli hakimiyete yönelen hain saldırıya karşı korumak suretiyle bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta saygıdeğer hemşehrilerimiz olmak üzere aziz ve necip milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en samimi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz, varlığımız, bağımsızlığı için bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!