Bakan Tüfenkci: 'Bizim hiçbir etnik kimliğe karşı bir hıncımız yok'

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu’nun (TESK) desteği ile gerçekleştirilen Türkiye Perakende Zirvesi başladı. Bir otelde gerçekleştirilen zirveye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Zirvede ekonomi ve ticaretteki sorunlar, beklentiler ve gelecek vizyonu da sektör temsilcileri ile ele alınırken sektör temsilcilerini ilgilendiren sorunlara ilişkin çözüm politikaları ele alındı. Zirvenin açılışında konuşan Bakan Tüfenkci de perakende sektörünün geliştirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılarak ticari hayata öngörülebilirlik kazandırılmasının gerekliliğini ifade etti. Tüfenkci, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na değinerek Türkiye’nin kimsenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını belirtti.

“Bizim hiçbir etnik kimliğe karşı bir hıncımız yok"

Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği süresi 1 ayı aşan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Afrin’de operasyonlarımız devam ediyor, bu vesileyle hem Afrin’de hem de vatanımızı koruma adına canını ve malını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet ediliyorum. Yaralılarımıza acil şifalara, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. İnşallah Afrin’de de operasyonları başarıyla tamamlayacağız. Her zaman dediğim gibi biz bu operasyonları başarıyla tamamladıktan sonra da ülkemize tekrar döneceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim hiçbir etnik kimliğe karşı bir hıncımız ve bir operasyonumuz yok. Bizim operasyonumuz sadece ve sadece terör örgütlerine karşı hem PKK hem başka adla PYD, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar ve her zaman ifade ettiğimiz gibi asla ve asla sınırlarımızın hemen yanında bir terör oluşumuna da müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Perakende sektörü ekonominin nabzını tutan sektörlerden bir tanesi”

Türkiye Perakende Zirvesi’nin sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlara çözüm üretme anlamında büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Zirveyi hükumet olarak önemsiyoruz. Perakende sektörü esasında ekonominin nabzını tutan önemli sektörlerden bir tanesi onun için perakende sektörümüzü, sorunlarını kapsamlı bir şekilde perakende sektörünün bütün aktörleriyle beraber tartışmak istiyoruz. Amerika’da geçen yıl kasiyersiz ve kasasız mağazalar hizmet vermeye başlarken, Çin’in perakende devleri bu yıl insansız mağazalar kuruyor. Dolayısıyla dünyadaki bu gelişmeleri de dikkate alarak sektörümüzün geleceğini bugünden bakanlığa ve hükumete, hükumet vizyonu olarak gelecekte perakende sektöründe hangi adımları atmamız lazım, kısa orta ve uzun vadeli çalışmalarında buradan çıkmasını doğrusu istiyoruz. Biz biliyoruz ki ticaret üretim için güvenlik çok önemlidir. Ne sınırlarımızın için de ne dışında bu güvenlikle ilgili tehditlere asla ve asla müsamaha göstermiyoruz. Baktığımız zamanda hem şehirde hem kırsal da terör örgütlerini Allah’a hamd olsun hareket edemez duruma getirdik. Bunun sağladığı güvenle Türkiye’yi biz büyüterek herkesin refah durumunu arttırmış olacağız” dedi.

Bakan Tüfenkci, törende perakende sektörüne katkılarından ötürü sektör temsilcilerine plaket takdiminde bulundu. Tüketiciler, esnaflar, akademisyenler, kamu kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren Türkiye Perakende Zirvesi, 22 Şubat’ta sona erecek.

