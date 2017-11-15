Bakan Tüfenkci: ICPEN’e büyük önem veriyoruz

Dönem başkanlığını Türkiye’nin yaptığı Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) Toplantısı'na Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda ülkeden katılımcı yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci programda yaptığı konuşmada, "Üzerinde yaşadığımız dünya, büyük dönüşümler yaşıyor. Ekonomik faaliyetlerin yapısı ve şekli günden güne değişiyor. Bu değişimi en çok hissedenler, hiç kuşku yok ki, tüketicilerdir. Tüketicilere yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlenmesinin yeni tüketici sorunlarını ortaya çıkardığını eminim siz de çok iyi biliyorsunuz. Gelişen teknoloji, bir yandan yeni tüketici sorunları oluştururken, bir yandan da bu sorunların çözümüne yönelik olarak çalışan kamu idarelerine imkanlar ve araçlar sunuyor. Tüketici sorunlarının çözümü aynı zamanda, dünya ölçeğinde konuyla ilgili olarak çalışan kamu kurumları arasında bir işbirliği ve dayanışmayı da zorunlu kılıyor" dedi.

"ICPEN’e büyük önem veriyoruz"

Geleceğin tüketici politikasının, ülkeler arasında gerçekleştirilecek yoğun bir işbirliğinin eseri olması gerektiğini dile getiren Bakan Tüfenkci, "Ülke olarak, 1992’den beri tüketici sorunlarının çözümü için, kamu idareleri arasındaki işbirliği, diyalog ve dayanışmanın artması için çalışan ICPEN’e büyük önem veriyoruz. 2010 yılında üye olduğumuz bu ağın gelişmesi ve güçlenmesi için sorumluluk üstleniyoruz. ICPEN dönem başkanlığını üstlenmemizdeki isteğimiz de bunun bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Yeni dönemdeki hedefler"

Yeni dönemdeki en önemli hedefleri de açıklayan Bakan Tüfenkci, "Yeni dönemdeki en önemli hedefimiz tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak, onların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak ve onları, tüketici hareketinin demokratik bir yaklaşımla tabana yayılması hususunda öncü konuma getirmektir" dedi.

"Kuruluşu daha yetkin bir noktaya taşımak birincil hedefimiz olmuştur"

ICPEN Türkiye dönem başkanlığı olarak, yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalıştıklarını dile getiren Tüfenkci, "Kuruluşu daha yetkin bir noktaya taşımak birincil hedefimiz olmuştur. Başkanlık dönemimize üç yeni çalışma grubunu hizmete sokarak başladık. Sosyal Medya Yoluyla Reklamcılık konulu çalışma grubu, Bireysel Tüketici Sorunlarının Çözümü ve Kamu İdarelerinin İşlevi çalışma grubu ve Tüketici Hukuku Ortak Terminolojisi çalışma grubudur. Bunların yanı sıra, ICPEN’in önceki dönem başkanlıklarınca oluşturulmuş diğer çalışma gruplarımız faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Dünyanın özellikle son 5 yılda karşı karşıya kaldığı Göçmen Krizi karşısında, aynı zamanda birer tüketici olan bu kişilerin karşılaştığı sorunlar ve bunlara çözüm önerilerini konuşacağız" diye konuştu.

"Tüketici haklarına aykırı faaliyetlerde bulunan yüzlerce firmaya yaptırımlar uygulandı"

Türkiye ve Bakanlık olarak tüketicinin korunmasına 1990’lı yılların başından beri önem verdiklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, ilk tüketici mevzuatımızı 1995 yılında çıkardık. Tüketicinin korunması ekonomik gerçeklere uyum sağlayacak biçimde sürekli yenilenmesi gereken bir politika alanıdır. Türk tüketicilerini, Finansal Tüketicinin Korunması, Haksız Ticari Uygulamalar, Reklam Kurulu, E-Ticaret ve Mesafeli Satışlar, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Belgesi, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve Tüketici Hakem Heyetleri gibi birçok kavramla tanıştırdık. Alternatif uyuşmazlık çözüm organı olan Tüketici Hakem Heyetlerimizle, milyonlarca tüketicinin sorunlarına mahkemelere gitmeden, hızlı ve kolay bir biçimde çözüm bulundu. Bu süreçte, tüketici haklarına aykırı faaliyetlerde bulunan yüzlerce firmaya yaptırımlar uygulandı. Süreç içerisinde bakanlığımızın kurumsal kapasitesini onlarca kat artırdık. Tüketici politikalarını yalnızca özel sektöre ceza veren bir mantıkta yorumlamadık. Firmalara, tüketici mevzuatını anlatmaya çalıştık. Eğitimler düzenledik, rehberlik faaliyetlerinde bulunduk. Tüketicinin korunması alanında halen yapacağımız çok iş var. Bunlardan en önemlisi, ICPEN’in de üzerinde durduğu, tüketici politikasının paydaşlarıyla gerçekleştirilecek yakın ilişkilerdir."

Güçlü tüketicinin, güçlü ekonominin yansıması olduğunu belirten Tüfenkci, "Tüketicinin korunması alanında ortaya koyduğumuz politikaların başarısının, ancak güçlü bir ekonominin gerçekleştirilmesiyle sağlanabileceğinin bilincindeyiz" dedi.

"Ülkemiz, Türkiye dışından yönetilen bazı politik şer odakların etkisi altına alınmaya çalışılıyor"

Türkiye’nin bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınanmakta olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, "Ekonomik göstergeleri sağlam, insan gücü bakımından dinamik ve umut vaat eden Türkiye, bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınanmakta, ülkemiz özellikle Türkiye dışından yönetilen bazı politik şer odaklarının etkisi altına alınmaya çalışılmaktadır. 2016 yılının 15 Temmuz günü bunun çok acı bir örneğiyle karşılaştık. O gün, FETÖ adlı bir terör örgütünün Türkiye cumhuriyeti devleti içerisine yerleştirdiği kişiler, bir hükümet darbesiyle Türkiye’deki demokrasiyi ortadan kaldırmaya, hür seçimlerle seçilmiş hükümeti devirmeye, özgürlükleri engellemeye ve Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya kalkıştılar. Ancak, Türk milleti bu alçak darbe girişimini, el ele vererek mağlup etti. Türkiye olarak, FETÖ terör örgütü gibi insanlık düşmanı yapıların karşısında dimdik durmaktayız" ifadelerini kullandı.

"İyisini yapmaya teşvik ediyor"

"Türkiye’yi 21'inci yüzyılın küresel sisteminin en önemli ekonomik ve politik aktörlerinden biri haline getirmek, en önemli hedeflerimizden biri" diyen Bülent Tüfenkci, "Küresel ekonominin en önemli unsurlarından biri olan tüketicinin korunması alanında, ortak politikalar üretmek, ortak bilinç düzeyine erişmek, işbirliği ve dayanışma sağlamak ve ICPEN’nin bilinirliğini tüm dünya sathına yaymak, önceliklerimizdir. 21'inci yüzyılın tüketici politikasını bugünden tayin etmek ve hepsinden önemlisi uygulamak, hepimizin temel hedefi olmalıdır. Gelecekte bizim görevlerimizi üstlenecek kamu görevlilerinin işlerini kolaylaştıracak adımları şimdiden atmalı, yapacağımız faaliyetlerde geleceğin tüketicisinin yaşayacağı sorunları da hesaba katmalıyız. ICPEN’nin varlığı, tüm bunları yapmamızı sağlayacak araçları bize sağlıyor ve bizi daha iyisini yapmaya teşvik ediyor" dedi.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu



