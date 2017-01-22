Malatya’nın çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, yapılacak yatırımlarla birlikte Malatya’nın daha çok gelişeceğini kaydetti. Tüfenkci, “Malatya Türkiye'de de önemi bilinen sayılı kentlerimizden bir tanesi. Malatya huzur kenti olması hasebiyle bu bölgede her zaman öne çıkmış bir il oldu. Bizler de hükümette yer aldığımız süre boyunca Malatya'nın bir evladı olarak Türkiye'ye olduğu gibi Malatya'ya da hizmet etmeye çalıştık” diye konuştu.

Yıllardır Malatya’nın gündeminde olan ve Malatyalıların bir an önce yapılmasını istediği Kuzey Çevre Yolu projesi ve diğer ulaştırma konuları ile ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, “Bildiğiniz gibi Kuzey Çevre Yolu yıllardır gündemimizde olan ve Malatyalıların da bir an önce çözülmesini beklediği bir konu. Orada kamulaştırmadan dolayı sıkıntılar vardı ve o sıkıntılar bugüne kadar devam ediyordu. Allah'a hamd olsun o süreci başarıyla tamamlamış olduk ve oranın ihalesi ve yer teslimi yapıldı, şantiyesi de kuruldu ve kalan kamulaştırma işlemi de başladı. İnşallah Kuzey Çevre Yolunu zamanında bitirmiş olacağız ve Malatyalıların hizmetine sunacağız. Biz daha önce de söylemiştik, Malatya'ya bir tane çevre yolu yakışmaz. Bu anlamda Güney Çevre Yolu ile ilgili de adımları attık. İnşallah zaman içerisinde o konuyu da halledeceğiz ve bunun da takipçisi olacağız. Sadece çevre yolu değil aynı zamanda Malatya'nın diğer illerle bağlantı yollarının standartlarının da yükseltilmesi lazım. Bu noktada Sivas-Malatya arası duble yol çalışmaları ve tünelleri zamanı içinde teslim edilecek, bu noktada da bir sıkıntı yok. Orada ikinci bir köprünün yapılması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Erkenek Tüneli inşallah bir ay içerisinde işlemleri tamamlanarak hizmete açılacak. Erkenek Tüneli Malatya'nın önemli limanlara bağlanmasını sağlayan bir tünel. Bu yüzden kısa sürede açılması Malatya için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Sulama projeleri ile ilgili de konuşan Bakan Tüfenkci, Malatya’nın bilinenin aksine susuz bir kent olduğunu kaydederek, “Malatya, Türkiye ortalamasının çok altında yağış alan bir kent. Malatya ili aynı zamanda bir tarım kenti. Dolayısıyla buradaki ürünlerin yetişmesi için sulama noktasındaki sıkıntıların çözülmesi lazım. Bu noktada Turgut Özal Barajı bitti, sulamayla ilgili çalışmalar da inşallah 2017 ortalarında bitecek. Orada bazı sıkıntılar vardı, o sıkıntıları da aşmış vaziyetteyiz. Yine Recai Kutan Barajı’nın bir bölümünü Mayıs ayı itibariyle sulamaya açacağız. Yoncalı Barajı da yılan hikayesine dönmüştü ama Allah'a hamdolsun orada da fiziki gerçekleştirme yüzde 50'ye yaklaştı. İnşallah o da bittiğinde biz geniş bir alanı suyla buluşturacağız. Malatya’da içme suyu alanında da bir sıkıntı var. Bu anlamda yeni bir içme suyu kaynağına Malatya’nın ihtiyacı var. Belediyemizle birlikte bu konuda çalışıyoruz. İnşallah yeni bir kaynağı daha Malatya kazandıracağız” dedi.

Sağlık alanında Malatya’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımları da anlatan Bakan Tüfenkci, sağlık alanında Malatya’nın önemli bir kent haline geldiğini söyledi. Bakan Tüfenkci, sağlık yatırımları ile ilgili olarak, “Malatya Devlet Hastanesini Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürdük, Battalgazi'de yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Bunun yanında 200 yatak kapasiteli bir Onkoloji Hastanesini de Malatya'ya kazandıracağız. 300 yatak kapasiteli Kadın Doğum Hastanesi de 2019 yılında hizmete açılacak. Bu süre belki öne çekilebilir. 2017 yılı içerisinde Doğanşehir'e de 100 yataklı bir Devlet Hastanesi yapacağız, bunun ihalesine de çıkıldı” şeklinde konuştu.

Malatya’nın bir tarım kenti olduğunu kaydeden Tüfenkci, Malatya’nın kayısı üretiminde ciddi anlamda söz sahibi olduğunu kaydederek, “Kayısı noktasında ben her zaman ifade ediyorum; kayısının Malatya’da muhatabı ve sahibi yok. Bu noktada birlik kurma ve kooperatifleşme çağrımıza bugüne kadar üreticilerden yanıt gelmedi. Bizim kayısıya sahip çıkmamız lazım. Mutlaka kayısı ile ilgili birlik kurmamız ve kooperatifleşmemiz lazım. Kayısı ancak bu şekilde hak ettiği yere gelebilir" dedi.

Malatya’ya kültür ve turizm anlamında yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Tüfenkci, “Malatya Turgut Özal ve İsmet İnönü’nün şehri. Dolayısıyla inşallah bu dönemde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a yakışan çok güzel bir müzeyi hayata geçireceğiz. Yine 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye ait de bir müzenin Malatya’da olmasını istiyoruz, bununla ilgili de İnönü Vakfı ve İnönü ailesi ile görüşüp İnönü müzesini hayat geçirmeye gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Barış Türel

