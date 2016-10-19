Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Niagara’da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. İki ülke ilişkilerini geliştirme konusundaki özverili ve samimi gayretleri için iş adamlarına teşekkür eden Tüfenkci, ziyaret kapsamında Buffalo’da ABD gümrük ve sınır geçiş uygulamalarını ABD-Kanada sınırı özelinde görme imkânı elde ettiklerini belirtti. Bakan Tüfenkci, yapılan tespitleri kendi uygulamalarıyla da Türkiye ve bölge şartları içerisinde değerlendireceklerini ifade etti. Türkiye olarak pek çok terör şebekesiyle aynı anda mücadele ettiklerini söyleyen Tüfenkci, buna rağmen Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin hiçbir kesintiye uğramadığını kaydetti. Türkiye ekonomisinin son yıllarda pek çok şoka karşı dayanıklılığını ispatladığını bildiren Tüfenkci, güçlü bankacılık sektörü ve mali disiplinin bu dayanıklılığın en önemli temelleri olduğunu ifade etti.

"Aradan geçen 3,5 yılda ekonomimizde hiçbir gerileme olmadı"

Bakan Tüfenkçi, şunları kaydetti:

“Darbe girişimi sonrası finansal piyasaların hızla normalleşmesini de buna borçluyuz. Biliyorsunuz derecelendirme kuruluşlarının ülkemize yaklaşımı maalesef olumlu değil. Demokrasiye bu derece sahip çıkılması ve makroekonomik göstergeleri göz önüne aldığımızda hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı açık. Geçtiğimiz günlerde kredi notumuzu aşağıya çeken Moody’s’in yapmış olduğu değerlendirmelere baktığımızda bu kuruluşların aldıkları kararların altyapısının sağlam olmadığını görüyoruz. Moody’s kredi notumuzdaki son güncellemesini Mayıs 2013’te yapmış. O zaman kurumsal reformlarımıza dikkat çekerek ekonomik büyüme ve kamu maliyesi alanlarındaki güçlü performansımızdan dolayı kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Aradan geçen 3,5 yılda ekonomimizde hiçbir gerileme olmadı. Hatta hükümetimizin kararlılıkla sürdürdüğü yapısal reformlar ile sürekli bir ilerleme söz konusudur. Bugün dünyadaki pek çok ekonominin bu kadar kısa bir sürede böylesine derin etkileri olabilecek hain bir girişimi bertaraf edip edemeyeceği meçhuldür. Biz ise 15 Temmuz tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin etkilerinden hükümetimizin yürütmüş olduğu yapısal reformlar ile beraber milletimizin de sağlam ve kararlı duruşuyla kısa sürede kurtulmuş durumdayız. Şunu bilmenizi istiyorum; ülkemizin gerçeği, oluşturulan algısından çok daha güçlüdür.”

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya sığınabileceği iddiası

Bakan Tüfenkci, Kanada-ABD sınırındaki gümrük ve güvenlik uygulamalarının dünyadaki en iyilerden biri olduğunu kaydetti. Bu sınırdaki uygulamalardan bazılarını Türkiye'de hayata geçirebileceklerini belirten Tüfenkci, "Amacımız, Türkiye'nin sınır geçişlerini daha güvenli hale getirmek. Aynı zamanda kolay ve kontrollü geçişle de ticaretimizin önünü açmak istiyoruz" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den ayrılması halinde sığınabileceği ülkelerden birinin Kanada olduğu iddiasına ilişkin ise Tüfenkci, "Öncelikle Kanada'yı dostumuz olarak görüyoruz. Bizden önce Kanada bunu kabul etmez diye düşünüyoruz. Çünkü eğer demokrasinin, eğer özgürlüğün, eğer hukukun hakim olduğu bir ülkeyse, kendi ülkesinde sivil, asker, polis ayrımı yapmadan 241 kişiyi gözünü kırpmadan katleden bir örgütün başının demokrasinin hakim olduğu bir ülkede yer almaması gerektiğini düşünüyoruz. Kanada da buna izin vermez diye tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

FETÖ ile mücadelede çok hassas davrandıklarını vurgulayan Tüfenkci, bunun için gümrüklerde çok sıkı önlemler aldıklarını bildirdi. Bazı ihracatçıların yakınmalarına rağmen gümrüklerde önlem almayı sürdüreceklerini belirten Tüfenkci, "İsim ve kılık değiştirmelerle kaçak girişler de dahil her türlü teknolojik altyapıyı ve istihbaratı kullanarak bu tür geçişleri önleme noktasında ciddi tedbirler aldık. Bu noktada hiçbir yasa dışı geçişe izin vermedik, vermeyiz de" ifadelerini kullandı.