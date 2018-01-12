Bakan Tüfenkci, ‘Yüz Yıllık Yalnızlık, Kudüs Mescid-i Aksa’ fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Soykan Parkı Yeni Cami Meydanında açılan fotoğraf sergisinde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’daki dini ve tarihi mekânların yanı sıra Kudüs’ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile İsrail’in zulmüne ve baskısına boyun eğmeyen Filistinlilerin fotoğraf kareleri yer alıyor.

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen fotoğraf sergisinin açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtâlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Dünya’da huzur ve barışın Kudüs'le olacağını sanatsal olarak anlatmak, farkındalık oluşturmak istedik”

Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan Bakan Tüfenkci ile diğer misafirlerine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kudüs'e sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sahip çıkması gerektiğini belirtirken, “Peygamberler şehri Kudüs’ün kutsiyetinin müdafaası sadece Müslümanların değil, tüm insanlık için önemli bir görevdir. Dünya’da barış sağlanacaksa bunun yolu Kudüs’ten geçer. Dünya’ya huzur ve barışın Kudüs'te tesis edilecek barış sayesinde gelebileceğini sanatsal hizmetlerle anlatmak, aktarmak ve tanıtmak amacıyla 2018 yılı kültürel etkinliklerimiz kapsamında Yeşilyurt Kent Konseyimizle birlikte ‘Yüz Yıllık Yalnızlık Kudüs Mescid-i Aksa’ konulu fotoğraf sergisi düzenledik. Üç gün boyunca açık kalacak sergimizde Kudüs’teki dini ve tarihi mekânların yanı sıra İsrail’in zulmüne boyun eğmeyen onurlu Filistinli kardeşlerimizden çok farklı ve özel kareler yer almaktadır. Fotoğraf sanatçılarımız Ahmet Berber, İsa Yumuk ve Mehmet Müsebbih Ergin’in çektiği birbirinden kıymetli 80 fotoğrafın yer aldığı sergi Kudüs’ü anlatmak ve tanıtmak için önemli bir çalışmadır. Serginin ana temasını ve eserlerin büyük çoğunluğunu objektiflerine yansıtarak bizlere sunan Ahmet Berber ve emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sergimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Yoğun programlarına rağmen bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımız başta olmak üzere misafirlerimize, hemşerilerimize ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kudüs konusunda hassasiyet uyandıracak bir sergi”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, tüm insanlık için çok özel bir konuma sahip Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı fotoğraf sergisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kudüs’ün bütün insanlık ve İslam Ümmeti için özel bir konumda olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, “Geçtiğimiz ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump’ın almış olduğu karar neticesinde oluşan hem milletimizdeki hassasiyet, hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm insanlığın ve İslam Dünyasının vicdanını harekete geçirilmesi BM kararıyla da tescillenen Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmayacağı noktasında kararlı bir duruş sergilenmiştir. Kudüs’ün Mescid-i Aksa’nın o manevi ortamının, yaşamdan kesitlerinin fotoğraflanması, dile getirilmesi, hassasiyet uyandırma noktasında önemli böyle bir serginin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. Serginin organizasyonunu yapan Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi başta olmak üzere fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber’i ve emeği geçenleri tebrik ediyorum ve kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelâsını kesen Bakan Tüfenkci ile protokol üyeleri, sergilenen fotoğrafları incelediler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, fotoğraflarla ilgili Bakan Tüfenkci ile diğer davetlilere detaylı bilgi aktardı.