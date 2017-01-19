Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TVNET'te Ahmet Rıfat Albuz'un sorularını yanıtladı. Tüfenkci, sicil affıyla ilgili bilgiler verirken, yüksek faiz uygulayan ve gününden önce kredi çağıran bankaları uyardı. Tüfenkci, "'Kendi listeme bakarım' diyen bankalara acımayacağız. Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi. Bakan Tüfenkci, Sicil Affı ile ilgili "Esasında 12,5 milyona yakın kurum ve işletme bundan faydalanacak. Çekini, kredisini, kredi kartını ödeyemeyenler, sonradan ödese dahi 5 sene kara listeye giriyor. Buralarda yazıldığı için de ikinci krediyi alamıyorlardı. Yeni düzenlemeyle çeklerinizi, senetlerinizi, borçlarınızı ödemişseniz veya 6 ay içinde öderseniz sicil banka tarafından dikkate alınmayacak. Size yeni bir beyaz sayfa açılacak. Yeniden kredi kartı, kredi, ticari kredi kullanabileceksiniz. Bankaların uygulamaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Gününden önce kredileri çağırma yapan bankaları 'Gereğini yaparız' diyerek uyaran Tüfenkci, "Resmi Gazete'de çıktıktan sonra da dikkatli şekilde izleyeceğiz. 'Kendi listeme bakarım' diyen bankalara da acımayacağız. Biz insanlarımızın hayatına beyaz sayfayla başlamasını istiyoruz. Biz esnafa yeni krediler vereceğiz. 0 faizli kredileri kullanamadığını görüyoruz bazı esnafların. Özellikle KOBİ ve esnaflar için çok önemli bunlar" dedi. Bankaların faizlerine ilişkin de görüş veren Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız tarafından uyarılar yapılıyor. Piyasa şartlarını zorlayan bankalarla ilgili uyarılar yapıyor. Bankanın haksız kazança yol açmaması gerekir. Gününden önce kredileri çağırma gibi, leasing kredilerini günü gelmeden çağırmalarını doğru bulmuyoruz. Bunun için de gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz" diye konuştu.

"CHP kendine yakışan şekliyle hareket ediyor"

Anayasa değişikliği oylamasıyla da ilgili konuşan Tüfenkci, "Muhalefetin gerilim üreterek Meclis'i, engellemeye çalışan bir siyaseti olduğunu görebiliyoruz. Beklenen daha çok gerilimli geçmesi ama değil. Muhalefet özellikle CHP kendine yakışan şekliyle hareket ediyor. Meclis'i çalıştırmama şeklinde bir strateji yapıyor. Tahrik ederek çalışıyorlar ama genel olarak grubumuz birbirine kenetlenerek dimdik ayakta. Meclis'te maddeler fire vermeden geçiyor. 2. tur oylamalar da firesiz şekilde bitecek. Milletin önüne Anayasa değişikliğini götüreceğiz. En doğrusunu millet söyler" dedi.

Tüfenkci, AK Parti ve MHP'nin Anayasa değişikliği sürecinde iyi çalışmalar yaptığını ifade ederek, "İki parti de üzerine düşeni yapıyor. Hangi mecralar kullanılacak, nasıl bir kampanya yürütüleceği çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar Meclis kararı sonrasında kamuoyuna duyurulacak. AK Parti Anayasa'yı neden değiştirilmesi gerektiğini doğru biçimde anlatacaktır" diye konuştu.

Terörle mücadele

Terörün Anayasa değişikliği konusunu gündemde olduğundan beri arttığını iddia edenlerin olduğuna dair soruyu yanıtlayan Tüfenkci, "Her örgüt bir saldırı yapıyor. Halkın yoğun olduğu yerlerde saldırı yapıyorlar. Bir de ekonomi saldırıları başladı. Bir takım güçlerin organize hareket ettiğini görüyoruz. Tıpkı insanları paniğe sevk etmek gibi saldırılar yapıyorlar. Biz çeşitli terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin daha da fazla üzerine gelindiğini görüyoruz. Allah'a hamdolsun, başarılı olamayacaklar. Ekonomi anlamında yıpratmayı da başaramayacaklar. Biz birlik içinde hareket ettiğimiz sürece Türkiye'yi dize getiremeyecekler" şeklinde konuştu.