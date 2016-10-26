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Bakan Tüfenkci’den yöresel ürünlere yurt dışında fuar sözü

7’nci Yöresel Ürünler Fuarı Yörex’te konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sadece Türkiye içinde fuar yapmak istemiyoruz. 2017 fuarımızı yurt dışına taşıyacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği verip bu fuarı uluslararası alanda da tanıtacağız. Bu ürünler yurt dışında da gerekli ilgiyi görecektir" dedi.

Bakan Tüfenkciden yöresel ürünlere yurt dışında fuar sözü

26 Ekim 2016 14:19

Antalya Ticaret Borası (ATB) tarafından 'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı Yörex, Expo Center Fuar merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP ve MHP Antalya milletvekilleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır ve ilçe belediyeleri ile çok sayıda oda ve ticaret borsası başkanının katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.
Fuarda 116 oda ve borsa, 13 kalkınma ajansı ve 200 firma ile 70 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı bildirildi.

"Darbe girişimi etkilerini atlatıp ekonomiye sahip çıktık"
Bakan Tüfenkci, açılışta 15 temmuz darbe girişimine değindi. Darbenin gerçekleşmiş olması halinde bu fuarların yapılamayacağını ve ekonominin kötüye gitmiş olacağından söz eden Tüfenkci, "Milletimiz o gün demokrasiye ve ekonomiye de sahip çıktı. Allah’a şükür kısa sürede darbe girişimi etkilerini giderip eskiden daha kuvvetli bir ekonomiye sahip olduk. Esnaf ve işadamlarımızın yanında birlik beraberlikle devam ediyoruz" dedi.

Yöresel ürünlere yurt dışı fuar sözü
Bakan Tüfenkci, Türkiye’de yöresel ürünlerin çok önemli olduğunu söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yöresel ürünlerin daha çok tanınması için çalışmalar yaptıklarını da belirten Bakan Tüfenkci, "Bugün buradaki yöresel ürünlerin büyümesi en önemli amacımız. Bu ürünlerin tamamı Türkiye için önemli. Sadece Türkiye içinde fuar yapmak istemiyoruz 2017 fuarımızı yurt dışına taşıyacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği verip bu fuarı uluslararası alanda da tanıtacağız bu ürünler yurt dışında da gerekli ilgiyi görecektir. Yöresel ürünler ülkelerin en önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Dünya bir yandan küreselleşirken bir yanda da yerel ürünler değer kazanıyor. Küreselleşme her şeyin bir birine benzemesini beraberinde getiriyor. Ancak insanlar farklı tatlar arıyor" dedi.

Coğrafi işaretlerle ilgili her ilin mutlaka bir yöresel işaretinin olması gerektiğine vurgu yapan Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim insanımız çalışkan ve girişimcidir. Önünü açtığımızda bizim insanımız birçok pazara ulaşır. Coğrafi tescille ilgili adımlar atıldı ve hızla ilerliyoruz. Her ilde bir markanın öne çıkması lazım. Fuar ve üretim destekleri ve insan gücü noktasında hükümetimiz destek veremeye hazırdır. Bakanlık olarak her ilde zincir marketlerin raflarında ticari olarak tescil edilmiş bir ürünü o raflarda zorunlu olarak yer almasını sağladık" diye konuştu.

"Bu ayıp bize yeter"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise fuarın önemine değindi. Anadolu’nun tüm renklerinin burada toplandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, pazarlama konusundaki sıkıntılara vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Yüzlerce yöresel ürünlerimiz var ama bunu tanıtıp pazarlamayacaksak hiçbir önemi yok. İnsanlar artık doğal ve yerel ürünleri tercih ediyor. Yöresel ürünler isteniyor ve daha fazla para ödeniyor. Yörex ile milli değerlerimize sahip çıkıp kalkınmaya destek veriyoruz. 26 kalkınma ajansının burada yer almasını hedefliyoruz. Bugün burada sadece 13’ü var. Coğrafi işaretler biz başladığımızda yok gibiydi şu anda 159’a ulaştı. Binin üzerinde coğrafi işaret alacak ürün var. Bu işaretleri yurt dışına taşımamız lazım. Türkiye’nin yurt dışında tanınmış 2 işareti var. Biri Aydın inciri biri de Gaziantep baklavası. Bu ayıp bize yeter. Yarın bir gün şu ülke bizim ürünümüze sahip çıktı haberleri çıkacaktır" dedi.

"Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli"
Antalya Valisi Karaloğlu da bu tür fuarların köklü kültürün gelecek nesillere aktarılması konusunda bir araç olabileceğine dikkat çekti. Coğrafi işaretler konusunda denetimlerin yeteri seviyede olmadığına da değinen Karaloğlu, "Burada sadece yöresel ürünleri koruma gayretinin yanı sıra millet olma gayretimizi koruma gayretidir. Coğrafi işaretler konusunda büyük eksikliğini hissettiğimiz denetim eksikliği vardı. Üreticiye kazanç olarak yansımıyordu. Denetlenmiyordu. Yeni yasada bunun önleneceği müjdesi verildi. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli. Bu konu üreticiye gelir olarak dönmelidir. Denetim mekanizması TOBB üzerinden ya da patent enstitüsü üzerinden olabilir mutlaka bir denetim mekanizması kurulmalıdır" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından fuar kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler fuarda stant açan tüm firmaları ziyaret ederek ikram edilen ürünlerin tadına baktı. 

Alparslan Çınar- Adem Akalan
 

Etiketler: Bülent Tüfenkci


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