Bakan Varank'tan TÜSİAD'a çıkarma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) genel merkezinde gerçekleştirilen ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri'nin dördüncüsünde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, küresel ekonomide yeni bir evreye girildiğini, bu dönemin kodlarının ticaret savaşları ve teknolojik değişim üzerinden yeniden tanımlandığını belirterek, “Bir taraftan bakıyorsunuz küresel ticaret savaşları tüm gündemi meşgul ediyor. ABD'nin aldığı bir karar ya da bir açıklama dengeleri sarsabiliyor. Öte yandan teknolojik değişim ve dönüşüm hayatımızı etkiliyor.

Kimi zaman olup biteni takip etmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece üretim tarafına odaklandığımızda geleneksel üretim modellerinin dijitale doğru kaymaya başladığını farkediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir çalışmasına göre; mal ve hizmet üretiminde dijitalleşme önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 100 trilyon dolarlık bir ekonomik etki oluşturacak. Geçtiğimiz sene toplam küresel milli gelirin 80 trilyon dolar olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamın ne kadar muazzam olduğunu hepimiz fark edebiliriz” dedi.

“Paradigma değişimine ihtiyacımız var”

Küresel rekabet koşullarının yeniden şekillendiğinin altını çizen Varank, “Artık bütün sektörlerde aynı anda verimlilik artışları getirecek bir imkandan bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm değişim ve dönüşüm sürecinden Türkiye'yi ayrı düşünemeyiz. İçeride ve dışarıda pek çok saldırıya maruz kaldık ama yolumuza hep daha güçlü bir şekilde devam ettik. Türkiye'nin büyük hedefleri ve idealleri var. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Elbette bunun için bir paradigma değişimine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Bu değişimin üretim tarafından geleceğini açıklayan Bakan Varank, “Rekabet gücümüzü artıracak ve üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirecek politikalarla yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşmamız mümkün. Başka ülkelerin endüstri 4.0, Toplum 5.0 gibi yol haritalarını birebir kopyalamak yerine kendi yol haritamızı takip edeceğiz. Milli teknoloji güçlü sanayi vurgusuyla yüksek katma değerli alanlarını be bu alanların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirme hedefimizi var. Paradigma değişimlerinin getirdiği fırsatları iyi değerlendirecek bugünden 5-10 yıl sonrasını hedefleyecek işlere öncelik vereceğiz” dedi.

Bakan Varank, dijital teknolojileri üretebilmek için öncelikle uygulamalı Ar-Ge stratejisini geliştireceklerini dile getirerek, “Bu kapsamda yerli teknoloji üretecek işletmelerin envanterlerini çıkarıp buradan çıkan yetkinlik seviyelerine göre öncelikli dijital teknoloji alanlarını belirleyeceğiz. Yol haritamızın diğer bileşeni olan altyapı dijital dönüşümü bugün konuşuyor olabilmemizin en önemli nedeni. 5G başta olmak üzere dijital iletişim altyapısına yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijital dünyanın güvenliğini çok önemsiyor, bilgi ve iletim teknolojilerinde güvenlik risklerine, gizliliğe ve tehditlere odaklanmış bulunuyoruz. Bu amaçla çözüm ortaklarının desteklenmesi konusu gündemimizde” diye konuştu.

5 ile model fabrika

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında bulunan sanayiciler için model fabrika projelerinin hayata geçirilmeye başlandığını belirterek, “Sanayicilerimiz için dijital dönüşüm merkezleri kuruyoruz. Bu merkezlerde sanayicilerimiz deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacaklar. Dijital dönüşümün teori ve uygulamasını gerçek bir üretim ortamında deneyerek öğrenecekler. Bu kapsamda Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı Kasım ayında hizmete açıyoruz. Bunun yanı sıra İzmir, Gaziantep, Mersin , Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı. Fon kaynakları bulundu. Biliyorsunuz model fabrikalar Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraat programının da bir parçasıydı, bu kamuoyuyla paylaşmıştık” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin güçlü olduğu otomotiv sanayisini elektronik yazılım sektörü temelinde daha da ileriye taşıma hedefimiz var”

Bakan Varank, “Beyaz eşya sektörümüz dünyada 7'nci, Avrupa'da 3'üncü büyük ihracatçı. Akıllı ev uygulamalarını sektöre dahil etmeyi ve yerli imkanlarla söz konusu segmentlerin geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Hedefimiz; bu konuda rekabetçilik yönünden öncü olmaktır. Ülkemizin güçlü olduğu otomotiv sanayisini elektronik yazılım sektörü temelinde daha da ileriye taşıma hedefimiz var” dedi.

TÜSİAD'a çıkarma

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamuda yeni bir yapılanmaya geçildiğini ve yeni ofis ile kurulların oluşturulduğunu belirterek, “Bunlardan biri de Dijital Dönüşüm Ofisi. Bugün aramızda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da var. Aslında medyamız ‘TÜSİAD'tan Ankara'ya çıkarma' manşetlerini atmayı çok seviyor. Bu sefer biz TÜSİAD'a, İstanbul'a bir çıkarma yapmış olduk. Hem de istişarelerde bulunduk” diyerek konuya esprili bir şekilde yaklaştı.

Bakan Varank, son olarak yazılım konusuna değinerek şunları kaydetti: “Yerli yazılım ürünlerinin çeşitliliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde son derece yetkin yazılımcıların olduğunu biliyoruz. Sektöre Teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, TÜBİTAK ve KOSGBEB üzerinden fon sağlamaya devam ediyoruz ancak hala arzu edilen seviyede değiliz, yapacak çok şey var.”

Ali Canberk Özbuğutu - Fırat Aksoy

