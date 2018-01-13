Bakan Yardımcısı Ceylan: 'Osmanlı varisleri ve ülke olarak büyük hedefler içerisindeyiz'

Bakan Yardımcısı Ceylan, memleketi Karabük’te 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Karabük Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sohbet eden Ceylan, ülke gündemine dair açıklamalarda da bulundu. Bakan Yardımcısı Ceylan, ülke ve Osmanlı varisleri olarak büyük hedefler içinde olduklarını kaydederek, “Hükümetimiz çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz 15 yıldır çok önemli gelişmeler sağladı. Bu yeterli değil ve önemli hedeflerimiz var. 2023 ve 2053 hedefimiz var. Almanya’dan sonra Avrupa’da 80 milyonluk nüfus ile ikinci büyük bir ülkeyiz. Ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Türkiye’nin bölgesinde büyümesini ve gelişmesini istemeyen ülkeler var. Bunları bugünlerde de görüyoruz. 2016 ve 2017 yılları zor yıllar oldu. 2017 yılında ekonomik anlamda önemli büyümeler gerçekleştirdik. İlk 6 ayda yüzde 5.3’lük ekonomik büyüme elde ederken, son çeyrekte de yüzde 7.1’lik büyümeyi sağladı. Yıl sonu itibari ile bu büyümenin yüzde 6 ile 7 arasında olacağını tahmin etmekteyiz. İhracatta çok önemli gelişmeler var. Cumhuriyet tarihinin ikinci en büyük ihracat rakamlarını yakalayacağız. Her şeye rağmen bütün güçlüklere rağmen Türkiye büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam ediyor” dedi.

Tüm bu gelişmelere rağmen ülkenin ayağına çelme takmaya çalışanlarında olduğunu ifade eden Ceylan şunları söyledi:

“Bunu hepimiz görüyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız o dirayetli ve cesaretli duruşu ile milletimizin önünde gerçek bir lider olarak göğsümüzü kabartıyor. Dünyaya örnek olacak bir davranış içinde. Özellikle İslam aleminin sorunlarını sahiplenme ve savunma konusunda elinden gelen her şeyi cesaretle gösteriyor. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorluklarda var. Bu zorlukları hep birlikte ülke ve millet olarak sağduyu içinde atlatacağız. Büyük bir ülkeyiz ve bir taraftan da Suriye’de adeta savaş veriyor. Büyük güçlere rağmen bu savaşı veriyoruz. ABD’nin desteklediği terör örgütünün uzantılarını oralara yerleştirmeye çalışılıyorlar. Böylesi bir ortam içinde 80 milyonluk Türk milleti olarak milli davamızla ilgili kenetlenmemiz gerekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gösterdiği milli birlik ve beraberlik davranışı dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Büyük bir devlet adamlılığı sorumluluğu içinde hareket ediyor. Türkiye’nin bu zor günlerinde ve zor zamanında hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza açık destek vererek Türkiye’nin elini kuvvetlendiriyor.”

Yasin Erdem

