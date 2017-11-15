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Bakan Yılmaz açıkladı: Sınav Haziran’ın ilk haftası yapılacak

TEOG’un kaldırılmasının ardından yerine gelecek yeni sistem ile ilgili tartışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Meclis Grubunun basına kapalı bölümünde yeni sistemle ilgili milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Yılmaz açıkladı: Sınav Haziranın ilk haftası yapılacak

15 Kasım 2017 08:30

Bakan Yılmaz, yeni sistemle ilgili merak edilenleri cevapladı:

Liseler iki gruba ayrılacak. Bir grup lise merkezi sınavla ülke genelinde öğrenci alan liseler, diğer grup eğitim bölgesinden adrese dayalı öğrenci alan liseler şeklinde dizayn edilecek. Ülke genelinde sınavla öğrenci alacak liseler bakanlık tarafından belirlenecek. 8’inci sınıf öğrencilerinin isteğine bağlı olarak girebileceği bir sınav yapılacak. Bu sınav, sözel ve sayısal olmak üzere, çoktan seçmeli soruların yer aldığı tek oturumluk olacak.
Sınavla öğrenci alan liseler, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okulları olurken; adrese bağlı olarak eğitim bölgesiyle öğrenci alan liseler ise Anadolu Lisesi, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Liseleri olacak. Sınavda 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek. Sınav, her yıl Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak ve ay içinde sonuçlar ilan edilecek. Ek yerleştirme de yapılacak.
Örnek sorular aralık ayı içerisinde yayınlanacak. Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yapılabilecek.

Öğrenciler kendilerine sunulan 9 okul arasından 5 tercih yapacak. 9 okul bütün okul türlerini kapsayacak. Hiçbir öğrenci için yerleşmeme durumu söz konusu olmayacak.

Damla Peker - Türkiye

 

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