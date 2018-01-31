Bakan Yılmaz: 'Milli gelirin yüzde 6.2'sinden fazlasını eğitime ayırdık'

Türk Eğitim Derneği (TED), 90. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyon Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Programda konuşan Bakan Yılmaz, TED'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 31 Ocak 1928'de başladığı yolculuğuna bugüne kadar aralıksız devam ettiğini, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi. Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermaye olduğunu onu değerli kılan şeyin de eğitim olduğunu savunan Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağında herkese kişilik ve kabiliyetlerinin en üst düzeyde geliştirilmesi için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iletişim seviyesi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olmasını istiyoruz. Bu eğitim aynı zamanda demokrasinin gelişmesi için de bir unsurdur" şeklinde konuştu.

"Ek derslik çalışmaları sürüyor"

2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 65 bin 793 okulda, 1 milyon 61 bin 989 öğretmen ile toplam 18 milyona yakın öğrenciye eğitim verildiğini kaydeden Yılmaz, 2018 yılında Merkez Hükümet Bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayrıldığını ifade etti. Yılmaz, milli gelirin yüzde 6.2'sinden fazlasının eğitime ayrıldığını belirtti. Tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesi için okul ve ek derslik yapımının sürdüğünü açıklayan Yılmaz, "İkili öğretime 2019 yılının sonuna kadar son vermek istiyoruz. İhtiyacımız olan derslik sayısı 58 bin. Şu anda 40 binin üzerinde derslik yapımı da devam ediyor" diye konuştu.

Eğitimde teknolojinin de önemine değinen Yılmaz, "Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini teminen öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmesi için Şartlı Eğitim Yardımını başlattık. Annelere şunu söylüyoruz, evlatlarınızı düzenli olarak okullara gönderirseniz, her gönderdiğiniz erkek evlat için ilkokulda 35 lira, kız evlatlar için 40 lira. Ortaöğretime, liselere gönderirseniz erkekler için 50 lira, kızlar için 60 lira ödeyeceğiz. Bu ana kadar annelerin hesabına yaklaşık 6 milyar lira para aktardık" ifadelerini kullandı.

"Hayalimiz; bu ülkede parası olmadığı için adaletli eğitim göremeyecek tek bir çocuk bırakmamak"

Ev sahibi TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise, "Milli bir kuruluş olarak bir tarihi yaşıyoruz, neredeyse bir asrı devirdik. Bu ülkeye, bu millete hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. TED bir sivil toplum örgütüdür, Türkiye'nin her tarafına yayılıp, eğitime öncülük edip, yoksul çocukların geleceğini aydınlatmak için mücadele ediyor. Parası olanlardan para kazanıp, parası olmayanlara aktarıyoruz. Bir STK olarak eğitimin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu bir onur gecesidir. Hayalimiz; bu ülkede parası olmadığı için adaletli eğitim göremeyecek tek bir çocuk bırakmamak. Annesi babası zengin olan çocukların olduğu kadar, parası olmayan çocukların da eğitim alabilmeleri için mücadele edeceğiz" diye belirtti.

Resepsiyonda TED öğrencilerinin dans gösterileri davetlilerin büyük ilgisini çekti. Kalabalık, dans eden öğrencileri cep telefonuyla videoya çekti. Resepsiyonda Bakan Yılmaz dışında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve ATO Başkanı Gürsel Baran gibi çok sayıda isim de yer aldı.

Yağmur Yıldız - Burak Altun