Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye’de eğitimin iyi yolda olduğunu aktararak, “Türkiye'nin yarını bugünden daha iyi olacak, neden? Çünkü eğitim iyi yolda da ondan. O yüzden biz bundan memnunuz. Bu konuda herkes farklı şeyler söylüyor, biz bazen bu söylenenlere sessiz kalıyoruz, biz bunlara sessiz kalınca bazıları bunu negatif bir durum varmış gibi algılıyor ama yok öyle bir şey. Ben birçok arkadaşıma söylüyorum, Türkiye'deki eğitim standartları İngiltere'den daha iyi hatta dün akşam mecliste bir arkadaşımızla görüştük Amerika'dan bile daha iyi” ifadelerine yer verdi.

“Allah herkese Malatya gibi bir komşu nasip eylesin”

Bakan Yılmaz, Malatya’nın son derece güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, “Ben kendi evime gelmiş gibi hissediyorum. Benim için ha Sivas ha Malatya hiçbir farkı yok. Ben her zaman söylerim, ‘Allah herkese Darende gibi bir komşu il bazında söylersek de Malatya gibi bir komşu nasip eylesin” şeklinde konuştu.

“Eğitimde kaliteyi artırmak istiyoruz”

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde kaliteyi artırmak istediklerini belirterek, “Biz inanıyoruz ki 2023 yılı hedeflerimize ancak ve ancak eğitimle ulaşırız. Eğitim şart, kaliteli eğitim daha da şart. Sadece kaliteli eğitimi değil aynı zamanda mesleki eğitimi de bizim hayata geçirmemiz lazım. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve işsizliği azaltmak için meslek okullarını açmamız lazım. Bunun yanında ikili eğitimi de mutlaka kaldırmamız lazım. Çocuklarımız sabahın erken saatlerinde okula gidiyorlar ve belli bir süre içerisinde müfredatta verilmesi gereken dersleri çok daha dar bir alanda ve zamanda alıyorlar. Ardından da bir yarış atına dönüyorlar. Okula çok erken giden çocuk uykusuz kalıyor. Ondan sonra ne sosyal hayatı oluyor ne de ailesiyle istediği gibi vakit geçirebiliyor. Öğrencileri sosyal hayattan koparmamak için mutlaka ikili eğitime son vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde fırsat eşitliğini biz getirdik”

Bakan Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini AK Parti'nin getirdiğini vurgulayarak “Eskiden TEOG’da birinciler hep İstanbul, Ankara gibi büyük illerden çıkıyordu. Ama geçen yılın birincileri Van'dan, Şırnak'tan Muş'tan, Ağrı'dan ve Tunceli'den çıktı. İşte fırsat eşitliği budur, çalışırsanız ve başarılı olursanız Türkiye'nin en iyi okuluna gidebilirsiniz ve orada istediğiniz eğitimi alabilirsiniz. Biz 18 milyon öğrencimizin hepsine fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır”

En çok öğretmen atamasının AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını kaydeden Bakan Yılmaz, “Bu yıl içerisinde 50 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Geçmişte bir yıldaki öğretmen ataması bir elin parmağını geçmezdi ama şimdi bir yılda 50 bin öğretmen atıyoruz. Şu anda 903 bin öğretmen var, 560 binini bizzat biz atadık. Cumhuriyet tarihinde en fazla öğretmen atamasını biz yaptık. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, eğitime yapılan yatırımdır. Eğitimde de en büyük yatırım öğretmene yapılan yatırımdır, biz bunu yaptık” dedi.

“Meslek liseleri ülkemiz için çok önemli”

Ziyarette konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin değişmesinde ve dönüşmesinde eğitimin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek meslek okullarının önemine vurgu yaptı. Bakan Tüfenkci, “Bakanımızın vizyonu ve misyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde, 28 Şubat sürecinde akamete uğratılan meslek liselerinin tekrardan memleket meselesi olarak ele alınması ve yaygınlaştırılması özellikle sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir açığı kapatacaktır. Özellikle Türkiye'deki işsizlik oranlarına baktığımızda bu gençlerimizin bir çoğunluğunun özellikle meslek alanında kendilerini yetiştiremediklerini ve bir vasıf elde edemediklerini görüyoruz. Ara eleman noktasına meslek liselerinin hem kalitesini hem de yaygınlığının arttırılması ülkemizin kalkınması için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

“AP’nin aldığı karar yok hükmündedir”

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından alınan kararı da değerlendiren Bakan Tüfenkci, “Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararı hep beraber esefle izledik. Gerçekten objektiflikten uzak, 15 Temmuz darbe girişimini göremeyen, orada Türk halkının vermiş olduğu mücadeleyi ve şehitleri göremeyen bir yapının ‘FETÖ ile niye mücadele ediyorsunuz? Bu mücadeleyi bırakın’ gibi bir karar almasını gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bu karar yok hükmündedir bizim için. Çünkü Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorunda, bunun için de gerek doğuda gerekse başka yerlerde devlet otoritesini kurmak zorunda. Başka türlü bu ülkede demokratik anlamda hiçbir kısıtlama yok. Bunu ülkemizde bulunan bütün yabancılar biliyorlar” diye konuştu.

Barış Türel