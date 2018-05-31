Bakan Zeybekci: '2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ‘Geleneksel DEİK İftar Programı’na katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Zeybekci, 16 Nisan referandumunun Türkiye demokrasi tarihindeki en önemli devrimlerden bir tanesi olduğuna vurgu yaparak, “Siyaset olmazsa bu ülkede bilin ki hiçbir şey çözülmez. Yıllarca siyaseti ülkede en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. En az güvenilen TBMM’ydi. En az güvenilen kişi siyasetçiydi. En çok güvenilen kurum silahının ebadına göre değişiyordu, büyükten küçüğe doğru geliyordu. Türkiye bu milletin ferasetiyle ve cesaretiyle bunları hepsini tek tek aldı geçti. Geçen sene bugünlerde 16 Nisan’da belki demokrasimizin en önemli devrimlerinden birisi gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu.

“Türkiye koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdı”

Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte koalisyon hastalığının tamamen ortadan kalktığını söyledi. Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir hastalıktan kurtuldu. Türkiye artık siyasi hayatı içinde koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdı. Artık koalisyondaki o yapının içinde kenarda bir sandalye kapmak için Türkiye’nin menfaatlerini, önceliklerini bir kenara bırakıp bizde bir tabir vardır köyde; ‘Yörük sürüsünden adak adamak’ denir. Yörüğün sürüsünden ne kadar adak adarsan adarsın. Bu mantıkla siyaset yapmayı maalesef geçen seneye kadar olageldi ama geçen sene bu millet el koydu. 2016 15 Temmuz’da nasıl her şeye el koyduysa 2017 16 Nisan’da da böyle bir hastalığı kökünden kaldırdı ve 16 Nisan’dan sonra gelen bu 24 Haziran seçimleriyle biraz daha oturacak yerine ama sonraki dönem de devam edecek.”

“Artık 24 Haziran sonrasında kesintisiz, güçlü, beş yıllık iktidarlar dönemi başlıyor”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni sistemin daha yapıcı bir muhalefet anlayışına zemin hazırlayacağını ve siyaseti ülkenin menfaatlerini gözetecek bir tarafa çekeceğini belirterek, “Türkiye’de yüzde 50+1’i almak zorundasın. Koalisyon diye bir sıkıntı kalmadı artık böyle bir hastalık yok. Kıytırıkran bir koalisyonda kıytırıktan bir koltuğu kapmak için gökteki yıldızları bile vadeden o dönemler bitiyor. Artık 24 Haziran sonrasında kesintisiz, güçlü, beş yıllık iktidarlar dönemi başlıyor. Hiçbir şekilde aksi mümkün değil. Teknik ona müsaade etmiyor çünkü yüzde 49.9 ile kalan diyecek ki şimdi yapamadım ama bir dahaki seçimlerde mutlaka alacağım ümidiyle ki çok büyük ihtimaldir bu ümitleri de. Muhalefet yaparken de yapıcı muhalefet yapacak. Ülkenin menfaatleri milli siyaset yapma adına da onları bir yere götürecektir. Artık siyasette konsolidasyon dönemleri başladı” diye konuştu.

“2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek”

Türkiye’nin 2018 yılında hedeflediği büyüme ve ihracat rakamlarına da değinen Bakan Nihat Zeybekci, 2018 yılının ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarının Haziran ayında açıklanacağını kaydederek, “2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek. 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamımızı ve hedefimizi Haziran ayı sonunda 172-173 milyar dolar olarak tekrar revize edeceğiz ve eminim onun da üzerine çıkmayı başaracağız. Nereden geldik buraya; geçen sene bugünlerde 146 milyar dolarlık ihracatı, 2017 yılı sonunda 157, şimdi Mayıs sonu itibariyle inşallah cuma günü açıklanacak 162,5 milyar dolar, yılsonu 172 milyar dolar olacak” dedi.

“Türkiye ekonomisi bir zamanlar bir leğen suda sallanan ekonomi değil artık”

Spekülatörlerin iş başında olduğuna fakat Türkiye’nin artık eskisi gibi kırılgan bir ekonomiye sahip olmadığına vurgu yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, 24 Haziran seçimleriyle beraber tünelin ucundaki ışık yaklaştıkça ekonominin rahatlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Türkiye ile ilgili biraz önce saydığım rakamlar ortada ve diğer taraftan da Türkiye’nin kamu ve özel sektör borçları son derece şeffaf bir şekilde ortada. Türkiye’nin bir yıllık kısa vadeli özel ve kamu borcu toplam 190 milyar dolar civarında. Merkez Bankası varlıkları, döviz tevdiat hesaplarının toplamı 290 milyar dolar civarında. Bir ihracatçı kardeşiniz olarak söylüyorum; ihracatının da yaklaşık olarak yüzde 20 civarındaki bir rakamı hep yurtdışında müşterisinde alacaklıdır. Türkiye’nin ihracat gelirlerindeki, turizm gelirlerindeki artışı saymıyorum. Peki bu spekülasyon niye nerden geliyor bu sıkıntı maalesef bizden kaynaklanıyor. Spekülatör aramızda bunları hakikaten iyi işliyor.

Biraz önce yurtdışına kaçmış bir gazeteci bozuntusu kurla ilgili hükümet, iktidar ve seçimlerle bağlantı kurmaya çalışıyor ve zevkten dört köşe. Hiç boşuna heveslenme ancak senin salyaların akacak ve hevesin kursağında kalacak. Türkiye ekonomisi o kadar muhteşem ve derinliği olan ekonomi haline geldi ki bir zamanlar bir leğen suda sallanan ekonomi değil artık. 2018 yılı 24 Haziran seçimleriyle ki geçtiğimiz haftalarda bunu söylemiştim; 24 Haziran yaklaştıkça rahatlayacak. Tünelin ucundaki ışık görüldükçe, resim ortaya çıkmaya başladıkça bu spekülatörlerin artık yavaş yavaş ümitlerini keserek bu işleri bıraktıkları, belki yavaş yavaş da bize katıldıklarını da hep beraber göreceğiz.”

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz