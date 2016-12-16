Bakan Zeybekçi, "Bu ihanetin arkasındaki ana kukla oynatıcılarına ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mahmut Vaizi, hain terör saldırısında 44 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. Bakan Zeybekçi ve İranlı Bakan Vaizi, patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU İHANETİN ARKASINDAKİ ANA KUKLA OYNATICILARINA ULAŞANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Bir hafta oldu. Hain ihanet saldırısında hayatını kaybeden polislerimiz, sivil vatandaşlarımız 44 kişiye Allah’tan rahmet diliyorum. İranlı kardeşimle Türkiye’nin birliğine beraberliğine kardeşliğine yapılmış olan bu hain saldırıda şehit olanların anısına birlikti ziyaret etmek için buraya geldik. Kendisine bu göstermiş olduğu birlik beraberlik ve yapılan saldırıya kınayıcı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu ihanetin arkasındaki ana kukla oynatıcılarına ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye’ye karşı bu milletin birlik beraberliğini hedef olan saldırıya karşı milletimiz büyük bir dayanışma içinde dik duruşunu gösteriyor. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu bayraklar inmeyecek bu ezanlar dinmeyecek. Bunlar geçici günler.Birlik beraberliğimiz daim olacak" dedi.

İRANLI BAKAN

İranlı Bakan Vaizi ise, İran olarak terörist eylemleri kınadıklarını dile getirerek, "Türk devletinin sarsılmaz iradesine en küçük darbe indiremez. İran her zaman büyük Türk halkının yanında olmuştur, olacaktır. Darbe zamanında da meşru Türk hükümetinin yanında olmuştur. Türkiye ile beraber bölgede istikrarın sağlanması için işbirliği yapacağız" ifadelerini kaydetti. İranlı Bakan Vaizi Halep ile ilgili soruları cevaplamadan ayrıldı.