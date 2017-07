Bakan Zeybekci’den Gümrük Birliği açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konseyler Toplantısı’nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz’un demokrasi tarihinde ‘Türk demokrasi devrimi’ olarak anılacağını vurgulayarak, “15 Temmuz’da bu millet, kendine lütuf edilen demokrasi, özgürlükler, hukuk ve insan hakları ile değil kendi kanı ile bedelini ödeyerek yeni bir demokrasi dönemine geçti” ifadelerini kullandı.

2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girmesi ile beraber siyasette yeni bir dönemin geleceğini anlatan Zeybekci, koalisyon endişesini olmayacağını, bunun yerine uzlaşı döneminin devreye gireceğini aktardı.

Zeybekci, 16 Nisan halk oylamasına değinerek, “Önümüzdeki dönemde her şey çok daha güzel olacak. Cumhurbaşkanımızın söylediği ama bizim de kendimize slogan olarak aldığımız bir süreç var; ‘mazeret yok, hizmete devam’” diye konuştu.

“Kamunun artık herhangi bir şekilde ekonomi çarklarında olması eskide kaldı”

İşsizlik rakamları ile ilgili çok önemli bir süreç başladığına dikkat çeken Zeybekci, “Bunun sürdürülebilir olması için Türkiye olarak yüzde 6 oranında büyümemiz lazım. Yapmamız gereken şeyler ise çok basit. Yatırım, üretim, ihracat ama bunu illaki ve illaki özel sektör ile yapmak durumundayız. Kamunun artık herhangi bir şekilde ekonomi çarklarında olması eskide kaldı. Kamunun tek bir görevi var. Bu çarkların hızlı bir şekilde dönmesini sağlamak” dedi.

Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecine değinerek, “Sürdürülebilir değil, bunu devam ettiremeyiz, güncellememiz gerekiyor dedik. Hele hele yaklaşan TTIP, ABD ile AB'nin ortak serbest ticaret anlaşması. Çok kapsamlı ekonomik entegrasyon demek o. Şimdi donduruldu, buzdolabında duruyor. Ben biraz farklılaştırılarak, yumuşatılarak devam edeceği kanısındayım. O tekrar canlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye’ye, her alanda kazançlar sağlayacağını söyleyen Zeybekci, “AB ile ekonomik anlamda entegrasyona geçeceğizdir. 2023 hedeflerimizle ilgili bu yolculukta da bize hız katacak” açıklamasında bulundu.

“Almanya ile Türkiye arasında yaşanabilecek olumsuzluktan dolayı her iki ülke kaybeder”

Zeybekci, FETÖ örgütü ile ilgili farklı gelişmelerin ortaya çıktığını anlatarak, bu örgütün Avrupa’da algı operasyonları yürüttüğünü söyledi. Zeybekci, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlere yönelik soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Bir işgüzarın ve kendini bilmezin, yapılan bir soruşturmayla ilgili hiç gerek olmadan, kimseye sormadan, çok alt seviyedeki bir adamın Interpol'e yazdığı bir yazı. Bununla ilgili sorumlu arkadaşlarımız bunun arkasını iyice deşelemeli. Döndük ve dedik ki ‘Zinhar böyle bir şey yoktur.’ Şimdi Almanya'daki dostlarımızdan, Dışişleri ve Ekonomi Bakanından ‘Türkiye'nin Gümrük Birliği güncellenmesiyle ilgili Pardon... Alman Dışişleri Bakanı mısın, yoksa AB Dışişleri Bakanı mısın? Alman Ekonomi Bakanı mısın, AB Ekonomi Bakanı mısın? Kendilerine her türlü bilgiyi verdik. Almanya ile Türkiye arasında yaşanabilecek olumsuzluktan dolayı her iki ülke kaybeder. Bütün dostlarımıza rica ediyorum, her iki ülke kaybedecekse buna kim sevinir, bir düşünün. Terör örgütleri sevinir, müttefik ve dostlar arasındaysak olumsuzlukları kendi aramızda, olumluları herkesin içinde konuşmamız lazım. Bu başka yerlerde başka şeylere alet ediliyorsa bunu biz teessüfle karşılarız. Bizim niyetimiz bellidir, arkasında hiçbir şey de yoktur.”

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilgili sürecin pozitif bir şekilde devam ettiğine vurgu yapan Zeybekci, IMF’nin yaptığı açıklamada Türkiye ekonomine yönelik olumlu yorumlarının bulunduğunu kaydetti. Zeybekci, “Bizim hedefiniz bellidir. Asla vazgeçmeden AB ile tam üyelik. Bu süreçte de AB ile aramızda en pozitif platform olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi vardır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sepetine ‘bir tekme atayım’ diyenler varsa dikkat edin ayağınız acır. O sepetin içindeki yumurtaların çoğu da size ait olabilir. Aklı olan insanlar o sepetin içindeki yumurtaları çoğaltır. Ama illa tekmeleyeceğim diyorsan, iyi düşün” ifadelerini kullandı.

2017 yılı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeybekci, Türkiye’nin birinci çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte ise yüzde 5 üzerinde bir büyüme yakalayacağını belirtti. Zeybekci, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7 seviyesinde bir büyüme beklediklerini açıkladı. Yıl sonu itibarıyla ise yüzde 11 seviyesinde bir ihracat artışı beklendiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının başlangıcında basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Günü'nü kutlayarak hediye takdim etti. Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.