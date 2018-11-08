Bakandan büyük müjde! Her ay 150 TL verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikiz yada üçüz doğumlarda 2 yıl boyunca 150 TL yardım verileceğini duyurdu. Selçuk, "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık." dedi.

"İKİZ YA DA ÜÇÜZ DOĞUMLARDA AYLIK 150 TL YARDIM YAPACAĞIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.

"510 AİLEYE ADLİ İŞLEM BAŞLATTIK"

Selçuk ayrıca, "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık" diye konuştu.

Bakan Selçuk: "SGK prim destek ödemelerini 2019 yılında yapacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK prim destek ödemelerini 2019 yılında yapacağız" dedi. Bakan Selçuk, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı. Selçuk düzenli sosyal yardımlardan faydalanırken istihdam edilen kişilerin işveren sigorta primlerini karşılamaya başladıklarını söyleyerek, "SGK prim destek ödemelerini 2019 yılında yapacağız" ifadelerini kaydetti.