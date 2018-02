Bakanlık elektronik ticarette güven için harekete geçti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında Güven Damgası Protokolü imzalandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, dünyada ve Türkiye’de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğünü, elektronik ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırarak, geleneksel ticaret anlayışını hızla değiştirdiğini ifade etti. E-ticaretin hem satıcıya hem de alıcıya zaman ve mekan sınırlaması olmayan imkanlar sunduğunu belirten Tüfenkci, "Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin maliyetlerinin ve fiyatlarının düşmesine katkı sağlayarak ticari faaliyetleri artırmaktadır. Bu şekilde hem ara üretici ve kullanıcıların, hem de nihai tüketicilerin lehine sonuçlar doğmaktadır. Satıcı ve alıcılar için zamanın etkin kullanımı sağlanmakta, rekabeti arttırmakta, istihdamda ve piyasaların yapısında çeşitliliğe yol açmaktadır. Bu değişimi yakalamak ve ona öncülük etmek için bugünün ve yarının dünyasını iyi okumamız, olup bitenleri iyi analiz etmemiz şart. E-ticaret; işletmelerin doğru tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret ile işletmeler, daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmektedir. E-ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra sağladığı yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahiptir. Bu yeni ticaret yöntemi geleneksel perakende sektörü ile lojistik, mobil hizmetler ve bilişim gibi etkileşimde bulunduğu diğer sektörlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Tüketiciler güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmıyor"

Türkiye'de e-ticaret kullanımı ve hacmine değinen Tüfenkci, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranının 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olduğunu kaydederek, "Toplam nüfus açısından 2016 yılında her beş kişiden biri e-alışveriş yaparken, 2017 yılında her dört kişiden biri elektronik ortamda alışveriş yapmıştır. Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü 2013’te 14 milyar TL iken, 2016 yılında 68 milyar TL’ye yükselmiştir. 2023 için e-ticarette beklenen hedef 350 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaşması. 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9’u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirilirken; bu oran 2016’da yüzde 19'u bulmuştur. 2021 için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Dolayısıyla e-ticaret mobil uygulamalar ile artacaktır. Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmekte. Önümüzdeki yıllarda ticaretin çok daha ağırlıklı olarak elektronik düzlemde gerçekleşeceği konusunda hemfikiriz. Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, işlerliği ve sürdürülebilirliği için güven unsuru her zaman kilit bir role sahiptir. Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği elektronik ticarette güven unsurunun önemi daha da artmıştır. Yapılan araştırmalara göre elektronik ticaretin gelişiminin önündeki en önemli engellerden biri elektronik ticarete güven duyulmaması sorunudur. Tüketicilerin yüzde 45'inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadığı anlaşılmaktadır. Hazırladığımız 'Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ' 6 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güven Damgası uygulaması zorunlu bir uygulama olmamakla birlikte sorunların çözümünde etkili olacak bir sistemdir. Vatandaşlarımızın e-ticaret yapma konusunda yaşadığı endişeleri gidererek e-ticaret hacmimizin artırılmasında önemli rol oynayacaktır" dedi.

"Hedefimiz e-ticaret payını ikiye katlamak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise e-ticarete verdiği önemden dolayı Bakan Tüfenkci'ye teşekkürlerini sundu. Hisarcıklıoğlu, "Bu protokolle birlikte e-ticaretin çok daha hızlı büyüyeceği yeni bir döneme gireceğiz. Sektörün büyümesi artacak. Çünkü Güven Damgası, daha güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlayacak. Tebliğde belirlenen standartlara sahip e-ticaret siteleri, TOBB’a başvurarak güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını belgeleyebilecekler. Şu an Türkiye’de perakende ticaret içinde e-ticaretin payı yüzde 3,5. dünya ortalaması yüzde 8-9 arasında. Hedefimiz, e-ticaretin payını en azından ikiye katlamak. Bakanlığımız, bu vizyonla hareket ederek karşımıza çıkan pek çok zorluğu da ortadan kaldırdı. Bakanımızın talimatıyla e-ticaret üzerinden yurt dışına satılan malların iadesindeki gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. Bu adım, sınır ötesi e-ticaretin gelişmesine ve Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerini yakalamasına da büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

ETBİS ile dolandırılmaların önüne geçilecek

2017 yılının Aralık ayında hizmete açılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) sayesinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmeler, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e kayıt olacak ve bildirim yapacak. ETBİS’e kayıt edilen işletmeler ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan www.eticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bu kapsamda vatandaşlar e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek. Bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşların dolandırılma riski azaltılacak. Ayrıca istatistikler üretilecek ve e-ticaret istatistikleri Bakanlık tarafından aylık olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Ocak ayı sonu itibarıyla ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı 15 bin 647, kaydedilen site sayısı ise 16 bin 256 olarak gerçekleşti.